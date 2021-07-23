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陳凱詠《I Wish》奪三台冠後　接力推出新版本池邊寫意拍MV

娛樂 17:11 2021/07/23

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陳凱詠拍拍MV

Jace陳凱詠主打新歌《I Wish》榮登三榜冠軍歌（香港電台「中文歌曲龍虎榜」、商業電台「903專業推介」、TVB「勁歌金榜」）後，接力推出《I Wish》（Poolside Version） Feat. Jan Curious。

Jace表示：「《I Wish》這首歌給予人開心和興奮的感覺，有些朋友聽後認為這首歌非常適合上班時聆聽，聽起來走路會有輕飄飄和振奮的感覺。」

她表示也想與朋友一起放鬆下來的時候：「加上之前也有嘗試過以acoustic的方式表演《I Wish》這首歌，發現效果不錯，因此就製作了這個 Poolside Version。」

Poolside version的編曲與原版截然不同，因此Jace以不一樣的唱法去演釋這首歌。

Jace十分喜歡這個編曲，整首歌有放慢下來的感覺，就如歌詞所寫的「我要全世界都放慢下來」，感覺讓大家可以享受和放輕鬆，與朋友相處的時間不一定要嘻哈大笑，反之大家放慢下來享受相處的時間也可以很快樂。
 
為了帶出一種慵懶的感覺，Jace以個十分放鬆的狀態去錄音，錄音更於一天就完成了。

歌曲中有一個 「dududu」的位置，原本是十分upbeat的，但為呈現一個更放鬆的感覺，監製Alex Fung建議找Jan Curious演唱，他認為畫面會十分有趣。

這偶然的機會促成Jace和Jan的第一次合作，除錄音之外還邀請了Jan拍攝MV。

今次拍攝特地去了泳池，配合poolside version的輕鬆意思，Jace、Jan Curious和結他手Nic一起寓工作於娛樂，在泳池邊chill住拍攝，邊拍邊燒雞翼，只用了3小時便完成。

Jan表示：「今次同jace既合作好好玩，當我第一次聽到監製Alex Fung給我聽demo時我覺得好好聽！好開心可以同Jace去到泳池拍MV，希望有機會可以live 表演呢首歌！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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