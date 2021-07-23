【生命鬥士】27歲美女舞蹈員突罹末期胃癌　生日拍片哽咽承諾紀錄堅強抗癌路

▲ 27歲內地舞蹈員蘇日曼，最近對外宣布患上末期胃癌。

凡事非必然，27歲內地舞蹈員蘇日曼外型甜美，曾獲選旅遊小姐中國總冠軍，經常在網上拍片分享表演片段，擁有不少支持者。人生看似一帆風順，未料蘇日曼最近卻對外宣布自己患上末期胃癌，連她自己也難以置信。

蘇日曼不時會將自己的演出片段剪輯後放上網，吸引一批支持者，上周四（15日）她卻更新了一段影片，片段中的她有別以往，身穿著病人服對鏡頭說：

今天的這條視頻，可能會有些傷心跟無奈，誰會想到27歲、每天蹦蹦跳跳的我確診胃癌晚期，並且多處骨轉移。

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她憶述當診斷書放在面前時，自己完全不敢相信事實，面對支持者天天關心她為何要住院，她語帶哽咽地說：「我真的不敢告訴大家…」自確診癌末後，蘇日曼的父母天天以淚洗面，不過她仍抱著積極態度：

我知道我必須得堅強，我也相信黑暗是暫時的，光明也需要能量。

她更表示，未來會繼續透過網絡，記錄「堅強少女的抗癌之路」。影片中，蘇日曼幾度哽咽、眼眶盈淚。而片段亦出現一些她坐著輪椅、躺在病床上需要被餵食的畫面，與以往精神翼翼、活潑健康的樣子相差甚遠。

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雖然遭遇不幸，蘇日曼仍然以自身經歷勉勵眾人：

眾生皆苦，但願經歷人生困難的朋友看到我這麼慘，還能樂觀面對，也能感受…感受到我的一點希望。

最後，她提到錄影當天剛好是她的農曆生日，正正是六月初六，並預祝一切能六六大順。

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胃癌屬本港第6號癌症殺手，2017年共致682人死亡，佔整體死亡數目4.8%。本港臨床腫瘤科專科醫生曾偉光曾受訪稱，胃癌主要分為4期。

由於胃癌初期病徵容易被誤會成消化不良而經常被患者忽略，所以大多患者在確診時病情已達3期或以上，部分更已經擴散，如腹膜、肝或肺等位置。

點擊下圖睇胃癌7大常見徵狀：

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曾偉光提醒，如果病徵突然出現，並持續約1個月，就要有所警覺，因為腫瘤愈大，病徵就愈多。但如果病徵僅出現一星期就自然消退，則毋須擔心。

點擊下圖睇5類增加胃癌風險食物＋7種預防胃癌食物：

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責任編輯：羅嘉欣