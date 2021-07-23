【妨礙司法公正】父脫性侵女案涉與家人妨礙司法公正　父還押時向弟稱「司呀公正呀」

▲ 父涉脫[性侵罪夥家串謀妨礙司法公正案今於高等法院續審。經濟日報資料圖片

父親涉性侵13歲女兒案脫罪後，女童父母、祖父母及叔父否認串謀妨礙司法公正等共兩罪，案件今（23日）於高等法院續審。控方今於庭上播放X父親還押期間其餘4名被告探訪片段，片段顯示X父親以手勢、口形及紙條傳話。X叔父探訪時，X父親稱「3呀、司呀、公正呀」，「得10幾日，你唔咩我咩㗎喇」。X母親探訪時，X父親稱「我唔出來，你都唔好返來，到時我出來就返大陸搵你」。

5名被告是X的44歲父親、42歲母親、67歲祖母、39歲叔父和65歲祖父。X父親、叔父及祖父母同被控1項串謀妨礙司法公正罪，控罪指他們於2018年10月8日至2019年1月23日期間，在香港一同串謀妨礙司法公正，即致使X在高等法院一刑事案件審訊程序中更改原擬作出的證供。X父母另同被控於2018年10月20日，使母親及X離開香港及意圖使她們不以控方證人身分在高等法院一刑事審訊程序中作供。

控方今於庭上播放9段錄像片段，為X父親還押期間，其餘4名被告分別於2018年10月8日至2019年1月19日期間到荔枝角收押所探訪。

片段顯示，X祖母到收押所探訪X父親，X父親讀出報告指X下體沒有撕裂痕跡，又指律師無心協助他，X祖母遂抄下報告內容，X父親著X祖母告知全部人，並哭訴「有做就有做」，X祖母亦哭訴「快啲出嚟，掛死我吖仔」。

X祖母再探訪時X父親問及為何「老婆唔嚟」，X祖母指「佢話入嚟你鬧佢」，並稱X母親要出庭。X父親指「夾硬屈我，我將會死得好慘」。X祖母稱「你老婆一時一樣，我點做吖，又話帶佢上庭」，並向X父親稱「你無嘢，驚條毛咩」。X祖母又指「你求人又發哂火」，X父親強調「我無鬧佢」，「如果我入去，出嚟一定搵佢找數」。

X叔父探訪期間，片段顯示X父親做出手勢及展示紙條，X叔父抄下。X父親指「我寫低咗張紙，你明唔明我講乜嘢」，並指「3呀」，X叔父問「咩叫3」，X父親回應「司呀，公正呀」，並指「唔好到時喇，得10幾日，你唔咩我咩㗎喇」。X叔父又教訓X父親「寫信唔好寫得咁激烈，你識唔識氹人㗎」，叮囑他「寫多啲信」，並表示之後會開家庭會議。

X祖母再探X父親時提及「再排期」，X父親回應「就最好啦」，並提及「俾20萬佢，呢度啲案係咁」。

至2018年10月20日上午，X母親偕兒子到收押所探訪X父親，X母親先向父親展示紙條，X父親即向X母親豎起手指公，「到時好易㗎咋，攞證明你明唔明」。

X父親又哭訴「老婆我真係錫晒你，好掛住你呀」，期間兩人不時放下聽筒，然後彎身對著膠板低聲對話。X父親又說「你聽我講，跟住⋯⋯兩個月，我就會⋯⋯」，然後X父親用口形對X母親說「知唔知我講咩」，並做出手勢說「兩個，知唔知呀」。

X父親其後說「你真係乖吖老婆，你乖啦，聽老公一次，得㗎喇」，X母親表示好緊張，X父親即指「堅定做人，唔可以咩㗎」。X父親彎身低聲說「唔好返嚟，唔好聽電話」，並指「我出嚟搵醫生證明話個女唔舒服咪得喇」。

片段可見X母親寫下紙條向X父親展示後，X父親回應「係喇，就係咁喇」。X父親又指「我真係錫晒你，唔好再出任何問題，我好感激你」。X母親回應「我真係無用，連家姐都搞唔掂」。

X父親又對X母親稱「我唔出來你都唔好返來」，並指「一定同你影返婚紗相，18年唔係白過嘅」。片段顯示X父親彎身對X母親說話，並向她打手勢說「係喇，就係」。兩人其後再拿起聽筒，X父親說「我真係好想攬住你」，又打手勢著X母親寫紙條，X父親其後說「唔好咩，知唔知吖」，並再彎身說「我出嚟就返大陸搵你」。

控方早前指X母親於探訪後同日下午偕X到深圳， X父親涉及的強姦案於同月25日開審，惟X母親與X則未有出庭。

X祖父探訪時，X父親提及有其他案件的事主不出庭，最後撤銷控罪。X父親表示與律師傾談時提及「如果個女同老婆自己決定唔上有咩後果」，他指律師回應是藐視法庭，不會與案件有關，只會罰款，X父親向X祖父表示「你明唔明我意思」。

X祖父指「唔明點解無做過會屈你⋯⋯唔明你同佢關係點解咁曵」，並指新聞已報道案件「醜死怪」。

聆訊下周一（26日）續。

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記者：林育慧