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【公務員學院】院長最快明年首季上任　聶德權稱公務員要追落後

政治 17:47 2021/07/23

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聶德權料，公務員學院院長可在明年首季上任。（陳國峰攝）

立法會人事編制小組委員會今日審議，設立公務員學院院長。公務員事務局局長聶德權表示，倘獲立法會批准，將在今年第四季進行公開招聘，明年第一季上任。

聶德權又指，社會對國家、一國兩制等，多範疇都認識不足，有需要追落後，加強培訓，明言院長人選需要有領導能力，懂得培訓工作，而且要了解國家，重點是熟悉國家發展及國情，同時要有創新科技應用、國際認識等視野，強調院長責任重要，希望能夠盡快「埋位」，全速推進學院工作。

他續指，公務員在不同階段，如新入職、升為首長級等，都會有不同要求及考核，正考慮設考核，作為晉升考慮，以達到更佳效果。

公務員學院院長的申請，在不記名表決下獲得通過，將交付立法會財務委員會審理。

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記者：陳宛彤

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