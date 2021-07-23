【MIRRORXERROR】ViuTV推出夏日電視賞為播東奧造勢　玩遊戲換限量版Sound Bear

▲ ViuTV推出「ViuTV夏日電視賞」

ViuTV在今日（7月23日）於屯門市廣場舉行記者會，為「ViuTV夏日電視賞」 造勢，並派出人氣男團MIRROR及ERROR全員出席，簡介「ViuTV夏日電視賞」的詳情，並即場展示精美的限量版Sound Bear禮品。

因為東京奧運將今晚開幕，MIRROR與ERROR在活動分享自己喜好的奧運比賽項目，並預告將於今天6時亮相直播節目《奧運有得揀》，與主持強尼、沈殷怡、陳安立、陳嘉倩、馬啟仁（Keyman）一同迎東奧開幕，並為香港運動員打打氣。

▲ ViuTV在屯門市廣場舉行記者會。

此外，MIRROR及ERROR亦積極向現場觀眾力推《力圖打排球》及《水著考有Feel》兩個特備節目，他們屆時將打排球及大玩五感遊戲，與觀眾共度炎炎夏日。

「ViuTV夏日電視賞」活動由7月23日至8月8日進行，合資格參加者需於活動期間，每日實時收看ViuTV 99台奧運節目，並留意廣告時段於電視螢光幕左上角出現的Sound Bear圖案。

合資格參加者需使用智能手機，於ViuTV App打開「電視賞」功能，實時捕捉電視畫面上的Sound Bear圖案以獲取印花。每成功捕捉1個Sound Bear圖案即可獲取1個印花，並可於即日至8月15日期間，使用印花兌換豐富獎品。