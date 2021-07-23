【禿頭危機】33歲「馬份」髮線後移 禿頭危機與拍《哈利波特》有關

▲ 33歲「馬份」髮線後移爆禿頭危機，脫髮原因與長年拍攝《哈利波特》有關。

《哈利波特》電影系列風靡全球，當中以「馬份」金髮帥氣外型一角，迷倒萬千少女的Tom Felton，長大後被發現頭髮稀疏，甚至有禿頭危機。原來，脫髮原因與長年拍攝《哈利波特》有關。

▲ Tom Felton現時33歲。

Tom Felton接受訪問時提到，當年幾乎所有英國童星都去了參加《哈利波特》甄選，他本來想出演「哈利波特」或「榮恩衛斯理」一角。為了哈利波特的角色，他將整個頭髮染成黑色；試鏡榮恩衛斯理時，又染成紅色，結果都落選。最後，他將整個頭染成金色，成功入選，飾演「跩哥馬份」。

▲ 他將整個頭染成金色，成功入選飾演「跩哥馬份」。

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不過，雖然有機會飾演「跩哥馬份」這個重要角色，但其實是有苦自己知。因為Tom Felton不像其他演員，如飾演榮恩衛斯理的Rupert Grint天生擁有一頭紅髮，所以為了保持金髮「連戲」，他每隔10日就要補染髮根一次，從13歲起染到大。而且每次要用大量髮膠定型。

這（染髮）不是愉快的經歷。不過染金髮很有趣，我甚至忘記了原本正常的髮色是怎樣。

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童年時的Tom Felton非常可愛帥氣：

▲ 小時候的Tom Felton非常帥氣。

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結果，長年10年以上的染髮似乎對他的頭皮造成一定傷害，年僅33歲，髮線已向後移，髮量稀疏。而且面部皺紋明顯，較為顯老。

▲ Tom Felton髮線後移。

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雖然如此，他至今仍十分感激自己拿到馬份這個角色，並認為哈利波特、榮恩這兩個角色，在他心中，沒有人比Daniel Radcliffe、Rupert Grint演得更好。

如你問我是否願意為了再次演馬份而染金，我絕對願意。

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責任編輯：羅嘉欣