【威嚇銷售】37歲女子銷售逾13萬元美容療程訛稱可退款　涉威嚇性營業行為被捕

▲ 海關人員今日拘捕一名37歲女子，涉嫌使用具威嚇性的營業行為銷售美容療程，違反《商品說明條例》。（經濟日報資料圖片）

香港海關早前接獲舉報，一名任職尖沙咀美容公司的37歲女銷售員，涉於銷售美容療程時，向顧客施加不當影響，最終誘使顧客額外購買價值逾13萬元的美容療程，惟所有新舊療程都不能取消或退款，該名女銷售員今日被捕。

案情指，該名女銷售員銷售美容療程時，向顧客施加不當影響，聲稱顧客若額外購買新的美容療程，可連同早前購買的療程作一次性退款；惟顧客其後發現所有新舊療程都不能取消或退款。

該名女銷售員涉嫌使用具威嚇性的營業行為銷售美容療程，違反《商品說明條例》。海關經調查後，今日拘捕該名女銷售員，現正保釋候查，案件仍在調查中。

海關提醒，商戶遵守《條例》的規定，而任何商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，即觸犯《條例》中具威嚇性營業行為的罪行，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：陳正怡