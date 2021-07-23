華人置業疫苗接種日圓滿完成　200人接種兩劑疫苗甘比頒贈打氣

▲ 陳凱韻（甘比）頒獎予得獎幸運兒。

華人置業集團今日再次在銅鑼灣皇室大廈舉行疫苗接種日，為劉鑾雄及其家人、集團員工、以及集團相關物業租戶的員工合共200人接種了第二劑「復必泰 」疫苗。

集團行政總裁陳凱韻（甘比）再度現身為接種人士打氣，並且在《疫苗接種日大抽獎頒獎典禮》上向大抽獎的得獎幸運兒頒贈獎品。

據悉，該集團為感謝這批接種疫苗的熱心人士，向他們送出總值逾港幣48萬元（截至7月23日）的禮品。當中包括以抽獎形式送出匯豐控股4,000股股票（1份）、港交所200股股（1份）及電能實業1,000股股票（3份），總值逾港幣32萬元。得獎者領取禮品而涉及的任何手續費或稅項，全數由集團支付。

此外，他們每次在皇室大廈接種疫苗後，均會即場獲贈集團管理商場的200元購物現金券及價值200元的雙妹嚜禮品包，即每人可得到總值800元的禮品，全數禮品合共價值16萬元。

大抽獎已於本月7日舉行 並由陳凱韻抽出5位得獎者。該五位得獎者在今日前來接種第二劑疫苗外，亦在《疫苗 接種日大抽獎頒獎典禮》上從陳凱韻手上接過獎品。

陳凱韻認為抗疫刻不容緩，熱切呼籲各位市民接種疫苗：「今日除替大抽獎的5位得獎者高興，亦很感恩幫助了 200人完成疫苗接種。我相信，只要接種人士愈多，便可以更加有力地抵禦疫情。所以我懇請還未接種疫苗的朋友，為自己及他人著想，盡快接種疫苗。」

