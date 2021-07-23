【品學兼優】英華書院首名DSE狀元　教師爸媽身教自律︰要盡學生責任

▲ 英華書院首名DSE狀元程朗的爸媽分享教仔心得，首要從品格建立開始。

創校超過200年的傳統名校英華書院，歷年公開試狀元不多，對上一次已是1997年首位10A會考狀元曾申翹。2021年，在鄭鈞傑校長離任前夕，英華終誕生首名中學文憑試（DSE）狀元程朗，鄭校長讚揚程朗的家教很好，程朗的父母則透露，想孩子讀好書首先要從品格建立開始。

程氏一家是基督教家庭，程先生與程太分別擔任中學教師及小學教師，育有兩名兒子，大仔程朗是中六生，細仔程亮則讀英華小學五年級。兩夫妻的教養核心是從小在心靈上建立品德，身教之外亦有返教會，潛移默化灌輸兒子要對自己的身分負責任。程朗形容自己的角色︰

我在家是囝囝的身分，讀書上就要做好學生的身分，我並非要像打機般要達成甚麼成就，只想在自己的崗位做到最好。

▲ 程朗成為英華書院首名DSE狀元。（梁偉榮攝）

備戰DSE日睡最少10小時

18歲的程朗十分自律，從小便是父母和親友眼中的乖孩子。程先生指兒子備戰DSE期間，堅持每天睡足10小時養足精神，翌早10時、11時起床，便在房間埋頭苦幹溫習到晚上9時，只間中步出房間吃飯和取零食「叉電」。

▲ 左起︰鄭鈞傑校長、狀元程朗、6科5**榜眼榜眼吳思齊和植俊雄。（梁偉榮攝）

家設「零食加油站」為兒子充電

程先生笑稱兒子好為食，家中特設「零食加油站」為兒子打氣，站內會不斷補充飲品、薯片、朱古力、餅乾等零食，他最喜歡就是薯片、朱古力。媽媽程太眼見兒子壓力大，臉上多長出暗瘡，會多煲湯水及協助皮膚護理。程朗感激父母的窩心之舉，

爸媽會想盡辦法買好味的食物給我，我每次溫完書行出去個櫃，一拿起零食就充返電。

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疫情下父母減少外出讓兒安心

近兩年接連爆發社會問題和疫情，今屆DSE考生要面對更大困難，程朗指出香港的政治氛圍長期處於高壓狀態，令他感到一定壓力，加上疫情期間需以網課學習，不時遇到技術問題，令學習進度一度落後，且獨自在家上課有孤獨感，幸好同學之間透過鏡頭互相打氣，老師亦不厭其煩解答問題。

現已注射復必泰疫苗的程朗，回想在疫情期間擔心一旦染疫導致未能應考，要求父母盡量減少外出聚會，父母乖乖聽話，每日只外出返工放工，令兒子安心，「見到爸媽放工回家，我個心會定些，溫習都會開心一點。」

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放榜日父母打氣︰Take it easy

父母一句支持，勝過千言萬語。程朗原本預計自己有38至44分，中文和通識科只有5，尤其認為中文作文表現不佳。放榜當日，爸爸準備出門口上班之際，回頭走到兒子的床邊說了一番話，令兒子感到極之窩心，爸爸憶述當時輕拍兒子的膊頭道︰

無論成績怎樣也不要緊，爸爸媽媽都會支持你，會一直在你身邊，Take it easy。

▲ 放榜後一家三口即席Selfie。（梁偉榮攝）

後來一家人收到鄭鈞傑校長的電話，程先生馬上放下工作趕來見證兒子當上狀元的一刻。程朗感謝父母的陪伴支撐著他，並感謝父母一直沒有給予壓力，讓他有空間調整讀書心態。即使有時考試失意，爸媽也沒有責怪，「我們會一齊傾、一齊哭，令我從中成長。」

▲ 程朗及父母在疫情期間擔心染疫會影響考試。（梁偉榮攝）

對兒子的期望︰盡學生責任

不過，程朗在中四時曾因課外活動太多，與父母發生激烈爭執，他加入了學生會、領袖培訓，並學習小提琴和8級鋼琴，除了自己兼顧不來，亦大大減少了家庭時間，當與父母爆發口角時，自己又不懂得處理。幸好與爸媽冷靜過後商討，尋求到解決方法，令自己成長更進一步。

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程先生和程太認為孩子要讀好書，要先讓孩子感到家庭溫暖，才能讓孩子無後顧之憂去讀書，「我們價值觀一致，真的投放了很多時間陪伴兒子，多與兒子傾談和聆聽。」程先生強調不給予孩子壓力，不等於完全沒有期望，但要適切。

對小朋友是應該要有期望，但不是期望孩子做到甚麼，而是期望孩子建立好品格，盡好學生責任，人總會懶惰，父母要經常提點孩子盡責。

▲ 程朗將選讀中大醫科環球醫學領袖培訓。（梁偉榮攝）

留港升讀中大環球醫學領袖

程朗從小到大都沒有升學方向，直至受到疫情和疫苗的啟發，程朗決定選讀中大醫科環球醫學領袖培訓，其中一個主打是醫學研究，有志循這個方向發展。他甚至曾想過做無國界醫生，希望能多做公益幫助有需要的人。

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記者︰林綺玲