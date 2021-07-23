【煽動刊物】涉串謀發布煽動刊物　言語治療師總工會主席及副主席還押候訊

▲ 兩名被告今午由警車押解至西九龍裁判法院應訊。黃建輝攝

香港言語治療師總工會5名成員昨（22日）被捕，工會的主席及副主席被正式落案起訴，分別為25歲及27歲的2名言語治療師，他們涉串謀刊印及分發《羊村守衛者》等3本繪本，違反《刑事罪行條例》，被控2項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，今（23日）午於西九龍裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至8月30日再訊，待警方進一步調查，兩名被告不准保釋，還押候訊。

兩名被告為黎雯齡（25歲）及楊逸意（27歲），均報稱為言語治療師，兩人各被控1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第10(1)(c)條、159A條及159C條。

兩人被控於2020年6月4日至2021年7月22日期間，兩人串謀其他人，刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方指被告昨天被捕，申請押後案件至8月30日作進一步調查，並指或會有更多人被控，控方亦可能考慮控以其他控罪。辯方反對押後，並申請保釋。總裁判官蘇惠德聽取雙方陳詞後拒絕保釋申請，2名被告還押候訊。

其中首被告保留8天保釋覆核權利，7月30日再上庭，而次被告則放棄8天保釋覆核權利。

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記者：林欣樂