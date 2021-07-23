【東京奧運】康文署18區設「奧運直播區」　歡迎市民到場收看起感受奧運盛事氣氛

▲ 香港單車館為其中一個「奧運直播區」。（資料圖片）

康文署今日（23日）在九龍公園體育館舉行「響應東京2020奧運會——奧運直播區啓動禮」，18區指定體育館的「奧運直播區」【按此查看】亦於典禮後開放予市民觀賞奧運盛事，支持香港代表隊全力以赴，再創佳績。「奧運直播區」亦設有展板，展示以香港運動員參與奧運為主題的資訊。

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康文署署長劉明光在啓動禮說：「我和全港市民一樣，希望看到香港的運動健兒跟世界各地的運動員同場比拼，一較高下。康文署在轄下十八區指定體育館設置『奧運直播區』，在7月24日至8月8日期間上午8時至晚上11時播放奧運賽事和精華片段，歡迎市民到場收看，並一起感受奧運盛事的氣氛，為支持出戰奧運的香港運動員打氣。」

此外，「寓樂頻道」內的運動教室101亦已上載一系列運動入門知識影片，由精英運動員親身講解和示範運動技巧，當中包括多個奧運體育運動，提升大眾參與運動的興趣，觀看奧運賽事時更添趣味。

香港有46名運動精英取得東京奧運會38個項目的參賽資格，涵蓋14項運動，是有史以來最好的成績。

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責任編輯：曾卓鋒