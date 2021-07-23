【靚太廚房】天然斷奶食療助產後修身消腫 金牌陪月親授補氣養血月子餐
休閒消費 19:10 2021/07/23
斷奶是每位媽媽產後都必須面對的問題，如果處理不當可能會造成乳腺發炎，想舒緩漲奶的不適又想自然地斷奶的話，有什麼方法呢? 今集靚太廚房繼續有祖祖媽月子服務的Jan為大家講解。
資深陪月：傳統食療斷奶更安全
漸進斷奶方式如傳統食療，既避免藥物副作用又可調理身體。斷奶餐中如韭菜、麥芽等天然食材都有斷奶功效，紅腰豆乳鴿湯則可補血及增強免疫力，適合產後媽媽食用。
陳皮紅菜頭紅腰豆乳鴿
材料：
- 乳鴿(1隻)
- 瘦肉(200克)
- 紅菜頭(1個)
- 紅腰豆(50克)
- 陳皮(2塊)
- 蜜棗(2粒)
點擊大圖了解陳皮紅菜頭紅腰豆乳鴿做法：
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雞酒
材料
- 鷄(1隻)
- 黃酒(1支)
- 木耳(適量)
- 薑(適量)
- 紅棗(適量)
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斷奶餐其他食譜：
蒜蓉炒韮菜
材料：韮菜半斤、蒜頭
做法：
1) 將韮菜清洗乾淨後，切頭切尾。
2) 將蒜頭刴碎後落鑊。
3) 放韮菜，快炒幾下。
4) 加少量鹽，即成。
山楂小麥糖水
材料：山楂，小麥，麥芽糖
做法：
1) 加水浸山楂、小麥。
2) 將山楂小麥放入水中煲滾20分鐘。
3) 加入適量麥芽糖，即成。
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責任編緝：張懿慧