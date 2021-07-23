【靚太廚房】天然斷奶食療助產後修身消腫　金牌陪月親授補氣養血月子餐

▲ 資深陪月分享斷奶餐做法。

斷奶是每位媽媽產後都必須面對的問題，如果處理不當可能會造成乳腺發炎，想舒緩漲奶的不適又想自然地斷奶的話，有什麼方法呢? 今集靚太廚房繼續有祖祖媽月子服務的Jan為大家講解。

▲ 斷奶餐全餐:玫瑰蘋果接骨木花茶、陳皮紅菜頭紅腰豆乳鴿湯、雞酒、蒜蓉炒韮菜 及山楂小麥麥芽糖水。(湛斯雅攝)

資深陪月：傳統食療斷奶更安全

漸進斷奶方式如傳統食療，既避免藥物副作用又可調理身體。斷奶餐中如韭菜、麥芽等天然食材都有斷奶功效，紅腰豆乳鴿湯則可補血及增強免疫力，適合產後媽媽食用。

陳皮紅菜頭紅腰豆乳鴿

材料：

乳鴿(1隻)

瘦肉(200克)

紅菜頭(1個)

紅腰豆(50克)

陳皮(2塊)

蜜棗(2粒)

點擊大圖了解陳皮紅菜頭紅腰豆乳鴿做法：

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雞酒

材料

鷄(1隻)

黃酒(1支)

木耳(適量)

薑(適量)

紅棗(適量)

點擊大圖了解雞酒做法：

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斷奶餐其他食譜：

蒜蓉炒韮菜

▲ 蒜蓉炒韮菜。(湛斯雅攝)

材料：韮菜半斤、蒜頭

做法：

1) 將韮菜清洗乾淨後，切頭切尾。

2) 將蒜頭刴碎後落鑊。

3) 放韮菜，快炒幾下。

4) 加少量鹽，即成。

山楂小麥糖水

▲ 山楂小麥糖水。(湛斯雅攝)

材料：山楂，小麥，麥芽糖

做法：

1) 加水浸山楂、小麥。

2) 將山楂小麥放入水中煲滾20分鐘。

3) 加入適量麥芽糖，即成。

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責任編緝：張懿慧