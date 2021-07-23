【公社科】樣本試卷只需複述官方觀點　退休資深通識教師憂倒流效應令學生變得犬儒

▲ 退休資深通識科教師張銳輝（左）認為，新科樣本試卷層次較低，料考生只需複述官方觀點已可奪高分。（資料圖片）

公民與社會發展科將於9月在中四級實施，樣本試卷今日（23日）出爐，退休資深通識科教師張銳輝認為，該卷能力要求層階低過原有通識科，只需重申官方觀點、無需批判思考，質疑涉港區國安法實施題目避重就輕，未提言論自由方面疑慮；並側重唱好大灣區發展「優勢」。他慨歎「原來要聽話先攞到高分」，認為「比洗腦更嚴重」，憂倒流效應下會令學生變得犬儒。

國安法題目疑避重就輕 未提公民權利及言論自由

距離新科實施僅1個多月，考評局今公布樣本試卷供師生參考。該卷設3條必答題，分別涉疫苗接種、港區國安法及粵港澳大灣區發展。前資深通識科教師張銳輝向TOPick記者表示，樣本試卷3條題目，似乎刻意扣連新科3大主題（即「一國兩制」下的香港、改革開放以來的國家，以及互聯相依的當代世界），但所要求的能力層階低過通識科。

張銳輝舉例指，第2題涉及國安法實施可能會營商環境帶來的疑慮，他批評出題者避重就輕，未提公民權利或言論自由等備受關注疑慮；考生只需引用《港區國安法》節錄條文及財政司長網誌，說明如何釋疑，不同於通識科評價論證或資料辨識題，並非開放式討論、無需表達個人觀點。「即使係官方政策，事實上社會一定有唔同睇法」，但題目「明顯無思考空間、只得一個官方角度」。

題目「唱好」大灣區發展 斥出題者無勇氣面對國家問題

至於第3題涉大灣區發展，他指分題b要求考生參考官方文件、游說外商利用大灣區的「優勢」營商，分題c僅須引用資料說明大灣區就業充滿機遇及挑戰，批評只從官方及「唱好」的角度設問。「我相信國家唔會否定大灣區發展有其不足及有需要改善，但出呢份卷嘅人連去面對國家問題嘅勇氣都無」，形容出題「極端保守」，憂倒流效應令考生未能全面理解國情。

而新加入的多項選擇題（MC題），他認為比以前的資料回應題更淺，但「層次低咗」、「似做閱讀理解」，雖然不是全部答案取自資料，但相信考生背誦國安教育「教條」等基本資料便可。

張銳輝：「教育倒退對社會發展唔係好事，當權者要負責」

他續指，以往通識科訓練學生表達不同觀點、批判思考、理性分析，以及面對不同矛盾和持分者，惟新科樣本試卷「完全見唔到」，只要求學生掌握官方觀點或「官方想學生掌握嘅事實」，批評毫無自主性、批判能力，憂學生會變得犬儒、服從，「呢個環境底下，原來要聽話先攞到高分，選擇唔去思考先得到肯定，呢個訊息比起洗腦更嚴重。」

多年來為文憑試通識科評卷、近月提早退休的張銳輝直言，自課程綱要早前出爐，已預計教學內容及考評方法會有很多限制，學生發揮空間亦會減少，為將來的學生感到可惜，「香港成個教育不停倒退，見到學生空間愈來愈狹窄，對社會未來發展一定唔係好事；（政府）不斷削弱緊社會競爭力、發展潛力，當權者要對香港未來發展負責任。」

考評局：試卷有助評核考生識別應用資料能力 多角度和恰當思考方法分析

據考評局公布的樣本試卷考核簡介，該卷擬設不同題目類型，包括MC題、短題目及短文章式問題等，能讓考生展現不同能力，增加試卷的信度和效度；其中短題目及短文章式問題等結構式問題，有助評核考生識別、應用和分析資料的能力，以及運用科目涵蓋的重要知識，以多角度和恰當的思考方法等分析事物能力。

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記者：馮琪雅