【香港創科】林鄭月娥到訪理大參觀科研設施　稱香港創科能力近年得到中央充分肯定

▲ 行政長官林鄭月娥今日（23日）到訪香港理工大學（理大）。圖示林鄭月娥（左二）在理大校董會主席林大輝博士（左三）和校長滕錦光教授（右二）陪同下，參觀深空探測研究中心。（政府新聞處）

行政長官林鄭月娥今日（23日）到訪香港理工大學，參觀其科研設施和了解相關研究項目，並與校方高層座談，聽取該校最新發展。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林鄭月娥在理大校董會主席林大輝博士和校長滕錦光教授陪同下，參觀深空探測研究中心轄下的精密機器人實驗室和材料與器件中心實驗室，了解理大在航天科技和先進材料方面的研發和應用。

理大自2020年起參與國家太空探究項目，與中國空間技術研究院的專家攜手研製出多項先進太空儀器，獲應用於國家探月和火星探索任務，包括為「嫦娥五號」和「嫦娥六號」研發「表取採樣執行裝置」，採集月壤及封裝帶回地球；以及利用頂尖技術為火星探測器「天問一號」選取着陸點，並研製了用於監察探測器着陸情況的「落火狀態監視相機」等。理大今年五月成立深空探測研究中心，集合地質學、遙感、土木工程、機械工程、物理學等多個領域的專家，進一步深化在航天科技的研究。

隨後，林鄭月娥一行轉往參觀材料與器件中心實驗室的潔淨室實驗室。該潔淨室實驗室擁有專為開發先進器件所需的微細加工設備，支持研製的產品包括超快速無創檢測新冠病毒抗體的可攜式生物傳感器、可廣泛應用於健康監測設備、軟體機械人和貼在皮膚上的電子裝置、人工視覺神經形態傳感器等。

理大的科研團隊有卓越的跨專業深空研究實力和參與國際太空任務實戰的經驗，並在國家的航天發展上作出貢獻，成就令人鼓舞。

此外，理大在大學教育資助委員會最近公布的『2020年研究評審工作』結果中，多個研究領域均獲得高度評價；大學亦參與政府在香港科學園成立的『InnoHK創新香港研發平台』，與海外著名大學合作成立不同中心，研發人工智能和醫療相關科技。

香港的創科能力近年得到中央充分肯定，今年三月公布的『十四五』規劃明確支持香港建設國際創新科技中心。我期望理大再接再厲，繼續在研發工作精益求精，鼓勵更多年輕人投身科研，配合本屆政府投入的大量資源，合力打造粵港澳大灣區為國際科技創新中心，並為國家航天事業作出更多貢獻。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒