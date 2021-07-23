【疏忽照顧】36℃遺2歲女童困車內活活熱死　保母7小時後始發現被控誤殺

▲ 美國一名保母遺下2歲女童於車內，更於7小時後才發現，女童已活活熱死。

高溫下獨留小朋友在車內，後果不堪設想。美國一名保母在高溫下遺留2歲女童於車內，在約7小時後才發現，當時女童已活活熱死，保母被控告誤殺罪。女童的媽媽難過指，女兒離世令她非常心痛。

獨留女童車內7小時才發現

據《紐約郵報》報道，美國國佛羅里達州43歲的保母Juana Perez-Domingo，每周收取40美元（約310港元），將2歲女童Jocelyn Mende帶到托兒所。本月16日Juana如常接載Jocelyn到托兒所，可是托兒所沒開放，於是把她接載回自己家中。

後來Juana竟然把Jocelyn遺忘在車內，獨自回家。當時氣溫約36度，而車內如「蒸籠」溫度更高，她在7小時後才發現女童在車內，不過小小的Jocelyn已慘遭熱死。

據警方及法庭資料顯示，Juana根本沒有駕駛執照，她亦沒將女童放置在汽車安全椅上，只為她扣上安全帶。當她知道Jocelyn出事後，沒有致電報警，而是載往女童媽媽的家。

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媽媽無法接受女兒離世

警方初步推斷女童死於高溫有關的疾病，需驗屍才能進一步確定死因。Juana因嚴重過失殺人罪被送進監獄，並於上周六（17日）出庭受審。Jocelyn的媽媽至今仍無法接受女兒離世的事實，她對女兒發生的事情有太多疑問，難過表示︰

我痛徹心扉，因為女兒已經不在了……

保母被指控嚴重過失殺人罪，法官准以50,000美元（約39萬港元）保釋，但一旦獲釋，除了她自己的孩子外，她將被禁止駕駛接載任何孩子。

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責任編輯：王明芳