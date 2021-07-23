【東京奧運】多個商場舉辦直播開幕禮及奧運宣傳活動　大批市民到場觀賞【即時更新】

▲ 奧海城與 TVB 合作舉行《全城齊睇奧運開幕式》，大批市民到場觀賞及舉起支持運動員橫額。（程志遠攝）

四年一度國際體壇盛事、因新冠肺炎疫情延後一年的東京奧運今日（23日）揭開序幕，開幕禮在本港時間今晚7時舉行。香港有46名運動精英取得東京奧運會38個項目的參賽資格，涵蓋14項運動。本港奧運氣氛亦非常濃厚，大批市民到商場觀賞開幕禮，以及參加商場舉行的一系列奧運宣傳活動。另外，康文署在18區指定體育館設奧運直播區，歡迎市民到場收看，感受奧運盛事氣氛。

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【東京奧運】康文署18區設「奧運直播區」 歡迎市民到場收看起感受奧運盛事氣氛。詳情即看：【下一頁】

本港多個商場舉辦一系列造勢活動，新鴻基地產旗下商場包括APM、大埔超級城及元朗廣場、信和集團旗下商場包括屯門市廣場及奧海城分別與三大電視台包括開電視、ViuTV及TVB舉辦大型奧運開幕及精采賽事直播活動。其中，在屯門市廣場，商場承接ViuTV MIRROR及ERROR兩地本地人氣男團造勢下，大批市民到場支持，有人為睹偶像風采外，亦有人舉牌支持本地運動員。

香港前首席單車運動員洪松蔭則聯同人氣藝人及歌手出席奧海城活動，為有望奪金的香港單車隊隊員李慧詩及李海恩，以及一眾香港運動員打氣。

另外，香港奧林匹克之友在西九龍文化區藝術公園舉行「香港隊加油」開幕典禮暨奧運同樂日，TVB《聲夢傳奇》參賽者炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）等人亦有到場，吸引到大批市民到場支持本地運動員及一睹偶像風采。

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記者：曾卓鋒