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【豁免保證金】就丁權案申上訴終院　郭卓堅獲批免付保證金

社會 19:23 2021/07/23

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郭卓堅就丁權案擬上訴終院，獲准豁免付保證金。經濟日報資料圖片

新界男性原居民興建丁屋的權利早年引發訴訟，上訴庭早前裁定鄉議局及政府一方上訴得直，擱置原審裁定以私人協約及換地方式申建丁屋的裁決。巿民郭卓堅及社工呂智恆不服，提出上訴至終審法院並獲批，及後申請豁免交付可高達480萬元的上訴保證金。終院今(23日)頒下判詞，指基於公眾利益的考慮，批准其申請。

呂智恆已透過律師通知法庭放棄上訴，故申請人只有郭卓堅，答辯人為地政總署署長、行政長官會同行政會議及律政司，鄉議局則被列為有利害關係者。

終院頒下判詞指，申請人郭卓堅的上訴理據涉及公眾重大利益，若法庭不批准其豁免保證金的申請，終院便不能夠就處理案中爭議正式展開審訊，做法是有違公眾利益的原則。再者，郭早前已破產，故終院決定行使酌情權，批准他豁免交付上訴保證金。

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記者：陳卓欣

行政會議 鄉議局 律政司 地政總署 行政 呂智恆 郭卓堅 社工

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