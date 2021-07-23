  • 31°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 20:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】本港曾入口受污染美國Samish Bay即食生蠔　食安中心籲立即停售或食用

社會 19:24 2021/07/23

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

美國Samish Bay的即食生蠔疑受副溶血性弧菌污染須回收。（經濟日報資料圖片）

食安中心今日(23日)表示，留意到華盛頓州衞生部公布美國Samish Bay的即食生蠔疑受副溶血性弧菌污染而進行回收，今日指示業界暫停進口及出售該區域即食生蠔；中心亦追查有關產品的分銷情況，呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

食安中心指，留意到華盛頓州衛生部公布，指產自美國Samish Bay的即食生蠔因懷疑受到副溶血性弧菌污染而進行回收；得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商跟進，而初步調查發現進口商泰勒食品亞洲有限公司曾進口上述產品，並在旗下零售點銷售。

發言人稱，為審慎起見，中心即時指示業界暫停所有該水域出產的即食生蠔進口及在港出售，並指示該進口商停售及下架有關產品；中心正追查有關產品的分銷情況。

中心會通知美國當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，保障食物安全和市民健康，調查仍然繼續。

中心指，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有副溶血性弧菌等病原體，便會在蠔的體內積聚；生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【食物安全】南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉及禽類產品
16:45 2021/07/21
【食物安全】南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉及禽類產品
【食物安全】 食安中心抽取逾2000款食物作化學及微生物測試　3水產樣本含氯霉素須即時停售
16:53 2021/07/20
【食物安全】 食安中心抽取逾2000款食物作化學及微生物測試　3水產樣本含氯霉素須即時停售
【食物安全】英國Whitstable Oyster Company生蠔疑受到諾如病毒污染　食安中心籲暫停進口
18:29 2021/07/06
【食物安全】英國Whitstable Oyster Company生蠔疑受到諾如病毒污染　食安中心籲暫停進口

你可能感興趣

【食物安全】南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉及禽類產品
16:45 2021/07/21
【食物安全】南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉及禽類產品
【食物安全】 食安中心抽取逾2000款食物作化學及微生物測試　3水產樣本含氯霉素須即時停售
16:53 2021/07/20
【食物安全】 食安中心抽取逾2000款食物作化學及微生物測試　3水產樣本含氯霉素須即時停售
【食物安全】英國Whitstable Oyster Company生蠔疑受到諾如病毒污染　食安中心籲暫停進口
18:29 2021/07/06
【食物安全】英國Whitstable Oyster Company生蠔疑受到諾如病毒污染　食安中心籲暫停進口
污染 華盛頓州 生蠔 食安中心 食品 銷售 美國

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】