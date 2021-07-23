【食物安全】本港曾入口受污染美國Samish Bay即食生蠔　食安中心籲立即停售或食用

▲ 美國Samish Bay的即食生蠔疑受副溶血性弧菌污染須回收。（經濟日報資料圖片）

食安中心今日(23日)表示，留意到華盛頓州衞生部公布美國Samish Bay的即食生蠔疑受副溶血性弧菌污染而進行回收，今日指示業界暫停進口及出售該區域即食生蠔；中心亦追查有關產品的分銷情況，呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

食安中心指，留意到華盛頓州衛生部公布，指產自美國Samish Bay的即食生蠔因懷疑受到副溶血性弧菌污染而進行回收；得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商跟進，而初步調查發現進口商泰勒食品亞洲有限公司曾進口上述產品，並在旗下零售點銷售。

發言人稱，為審慎起見，中心即時指示業界暫停所有該水域出產的即食生蠔進口及在港出售，並指示該進口商停售及下架有關產品；中心正追查有關產品的分銷情況。

中心會通知美國當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，保障食物安全和市民健康，調查仍然繼續。

中心指，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有副溶血性弧菌等病原體，便會在蠔的體內積聚；生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。

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責任編輯：陳正怡