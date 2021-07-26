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【空氣污染】科大環境研究所推手機應用程式　建議接觸較少空氣污染出行路線

社會 00:00 2021/07/26

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環境研究所推出可查看實時空氣質素的手機應用程式。（科大提供）

香港科技大學環境研究所2019年中推出手機應用程式「Praise-HK」，可以顯示香港各地點的詳細空氣質素資訊。團隊計劃於本年底推出第二階段的功能，包括向用戶建議接觸最少空氣污染的出行路線，協助市民作出更有利身體健康的選擇。

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該應用程式是綜合天氣、船舶、車輛和電廠的排放、空氣污染監測站數據等，再用人工智能和大數據去實時反映空氣質素。用戶可以透過放大地圖，查看不同街道的空氣質素，第二階段功能甚至包括評估留在室內的空氣污染情況。用戶亦即將可以體驗新功能，只要輸入出發點及目的點，程式會列出不同的出行路線及相關路線會接觸到的空氣污染，用戶可參考有關資料再作選擇。

計劃負責人之一、科大環境研究所所長劉啟漢指出，本港目前只有18區的空氣監測站，用戶未必掌握身處位置最準確的數據，

我身處科大校園，最近的監測站在將軍澳，兩處的情況一定會有分別；就算在灣仔，告士打道及軒尼詩道的空氣污染情況都差很遠。

他期望應用程式可以協助市民，特別是本身有哮喘等問題的市民，了解日常會到的地方的空氣污染的情況。

對於環境局早前公布《香港清新空氣藍圖2035》，並推出6大主要行動，劉啟漢對最新藍圖感到滿意，尤其是當局提出一個主要行動為「科學管理」，內容包括實時監測VOCs及微細懸浮粒子的成分、善用微型感應器監測等，他認為顯示當局認同科學制定相關政策、協助市民理解問題的重要性，亦認為有助按照空氣環境的實際情況去訂立策略，對比以往有明顯進步。

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記者：黃悅晴

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