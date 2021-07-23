【銀中毒】衞生署調查灣仔西醫涉處方「膠質銀」　47歲男病人出現銀中毒

▲ 衞生署今日（23日）呼籲市民切勿口服或注射任何含「膠質銀」的產品。（資料圖片）

衞生署今日（23日）呼籲市民切勿口服或注射任何含「膠質銀」的產品，若服用後感到不適，特別是出現皮膚變色，應立刻求醫。

衞生署在今年七月接獲醫管局通報一宗銀中毒個案，病人曾服用由私家醫生處方的「膠質銀」。個案涉及一名47歲男病人，在2016年至2018年期間服用診所設於灣仔梁錫超醫生處方的「膠質銀」，其後於2018年出現步履不穩及四肢感覺減弱。醫管局對病人的診斷為銀中毒。

衞生署接獲通報後立即展開流行病學調查，並到該診所視察。初步調查顯示該名醫生曾向該病人處方口服「膠質銀」。經查問後，該名醫生表示在過去一年內亦曾處方「膠質銀」予其他病人。衞生署的調查仍在進行中。署方取得病人同意後，已將個案轉交香港醫務委員會作進一步調查。

香港現時沒有註冊藥劑製品的有效成分包含「膠質銀」，目前沒有科學實證支持非外用（內服）「膠質銀」以治療任何特定疾病或狀況。由於服用含「膠質銀」的產品有潛在風險，內服「膠質銀」對身體是否有益處亦欠缺科學實證，因此市民不應服用含「膠質銀」的產品，不論是口服或透過靜脈注射。

銀在人體沒有已知功效，亦非人體所需的營養素。長期攝取「膠質銀」可引致銀中毒，令皮膚永久性地變成灰藍色。身體亦可能出現其他病徵，包括貧血症、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒