【禽流感】衞生防護中心密切監察內地新增3宗H5N6個案　四川51歲女上月感染後離世

▲ 衞生署衞生防護中心今日（23日）正密切監察內地新增三宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（23日）正密切監察內地新增3宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

首宗個案涉及一名居於四川省宣漢的51歲女子，於發病前曾接觸活家禽。她於6月25日出現病徵，並於7月2日入院接受治療。病人於7月4日去世。 第二宗個案涉及一名居於四川省開江的57歲男子，於發病前曾接觸活家禽。他於6月22日出現病徵，並於7月5日入院接受治療，情況危重。 第三宗個案涉及一名居於重慶市潼南的66歲男子，於發病前曾接觸活家禽。他於6月23日出現病徵，並於6月30日入院接受治療，情況危重。

衞生防護中心發言人說︰「所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。」

市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

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責任編輯：曾卓鋒