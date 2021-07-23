  • 30°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 23:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鄭州暴雨】友好協進會捐款200萬港元支援河南省賑災

政治 21:32 2021/07/23

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

友好協進會捐200萬港元，支援河南省賑災

河南省近日遭遇極端強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢異常嚴峻。全國政協常委、友好協進會會長唐英年今日率領友好協進會代表，向中聯辦遞交200萬港元的賑災捐款，通過中聯辦送至內地有關部門，協助河南省的同胞渡過難關，出一分力。

唐英年表示：「國家與香港血濃於水，今次河南省出現罕見暴雨，造成人命傷亡及財產損失，友好協進會對受災同胞表示深切慰問。香港市民一直支持國家，所謂『有錢出錢，有力出力』，現時中港兩地未能通關，我們先以捐款幫忙賑災，期望可以盡快通關，讓我們協助災區的修復工作。」

是次出席的友好協進會代表包括：全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年；全國政協常委、香港友好協進會副會長吳良好；全國政協常委、香港友好協進會副會長兼秘書長譚錦球；全國人大代表、香港友好協進會副會長霍震寰；全國政協委員、香港友好協進會副會長陳清霞；全國政協委員、香港友好協進會發展基金主席團永遠名譽主席舒心；全國政協委員、香港友好協進會發展基金主席團常務主席朱鼎健；全國政協委員、香港友好協進會發展基金主席團主席涂輝龍；及中華海外聯誼會理事、香港友好協進會發展基金主席團常務主席鄧宣宏雁。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

唐英年 水災 災難

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】