友好協進會捐款200萬港元支援河南省賑災

▲ 友好協進會捐200萬港元，支援河南省賑災

河南省近日遭遇極端強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢異常嚴峻。全國政協常委、友好協進會會長唐英年今日率領友好協進會代表，向中聯辦遞交200萬港元的賑災捐款，通過中聯辦送至內地有關部門，協助河南省的同胞渡過難關，出一分力。

唐英年表示：「國家與香港血濃於水，今次河南省出現罕見暴雨，造成人命傷亡及財產損失，友好協進會對受災同胞表示深切慰問。香港市民一直支持國家，所謂『有錢出錢，有力出力』，現時中港兩地未能通關，我們先以捐款幫忙賑災，期望可以盡快通關，讓我們協助災區的修復工作。」

是次出席的友好協進會代表包括：全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年；全國政協常委、香港友好協進會副會長吳良好；全國政協常委、香港友好協進會副會長兼秘書長譚錦球；全國人大代表、香港友好協進會副會長霍震寰；全國政協委員、香港友好協進會副會長陳清霞；全國政協委員、香港友好協進會發展基金主席團永遠名譽主席舒心；全國政協委員、香港友好協進會發展基金主席團常務主席朱鼎健；全國政協委員、香港友好協進會發展基金主席團主席涂輝龍；及中華海外聯誼會理事、香港友好協進會發展基金主席團常務主席鄧宣宏雁。

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責任編輯：林曉君