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【強制檢測】貨櫃船「Maersk Lima」逗留人士須再檢測　須於7月25日前完成

社會 22:02 2021/07/23

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政府晚上（23日）就強制檢測公告刊憲，任何在7月13日至7月15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時人士須強制檢測。（資料圖片）

政府晚上（23日）就強制檢測公告刊憲，要求曾在指定時間到過1個指明地方須於7月25日或之前接受檢測；受檢人士若在7月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

衞生防護中心日前調查一宗懷疑復陽的外地個案，32歲男船員上周二（13日）由印度乘KL819航班抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果沒有驗出病毒。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。他於翌日（14日）採集的樣本檢測結果確診，並帶有L452R變異病毒株。

政府決定，將葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」納入強制檢測公告，任何在7月13日至7月15日曾身處香港新界葵青貨櫃碼頭的貨櫃船「Maersk Lima」超過一小時的人，須於7月25日或之前接受檢測。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：曾卓鋒

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