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【東京奧運】女子重劍個人賽　港隊代表江旻憓中午出戰16強【港隊賽果不斷更新】

社會 10:55 2021/07/24

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港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員。（ 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 )

東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。TOPick新聞緊貼奧運，為港隊打氣，不斷更新港隊重點賽事最新結果。

港隊奧運代表即看:

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【7月23日】

女子重劍個人賽，江旻憓晉級16強

在千葉幕張展覽館舉行的女子重劍個人賽32強以15:11，擊敗世界排46位的秘魯劍手Maria Luisa Doig，中午1點05分將出戰16強。

另外2位首登奧運舞台的香港女重代表佘繕妡及連翊希，出戰女子重劍個人賽64強，可惜分別以7：14及11：15不敵俄羅斯奧委會及新加坡劍手，無緣晉級。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：TOPick港聞組

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