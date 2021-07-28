【港隊賽果】伍家朗羽毛球男單分組賽出局無緣晉級　滑浪風帆鄭俊樑與陳晞文分途出擊暫列前10名【不斷更新】

▲ 港隊今屆派出46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目。

東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。TOPick新聞緊貼奧運，為港隊打氣，不斷更新港隊重點賽事最新結果。

港隊奧運代表即看:

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【7月28日】

【17:42】

伍家朗0:2不敵危地馬拉球手哥頓，無緣晉級。

落敗的伍家朗稱，對手發揮是超水準，也對自己好失望，認為在場上發揮不好，歸咎自己心態問題居多，形容連平日一半水平也沒有。對於日前出現球衣風波後，他稱這幾天已盡量調整自己心態，盼「定少少」應付比賽，好讓自己專心。他強調感謝全港支持，由得事件過去，暫不處理相關風波。

【17:00】

早前捲入球衣風波的羽毛球「一哥」伍家朗出戰男子單打分組賽，對手是危地馬拉代表哥頓(Kevin Cordon)。

【15:00】

港隊棄戰女子4X200米自由泳接力預賽，予何詩蓓休息備戰100米自由泳。

【13:25】

於江之島帆船中心舉行的帆船項目今日進行第4日賽事，港將鄭俊樑與陳晞文分途出戰男、女子帆板RS:X級組第7至9場比賽，鄭俊樑分別取得第13、15及22名，暫列總排名第10；至於陳晞文則取得第7、8及14名，暫列總排名第9名。

【12:12】

乒乓球女單代表杜凱琹在8強對陣國家隊、世界第一的陳夢，在先贏2局下，被追回4局，終不敵陳夢未能晉身4強，但已平港隊最佳成績。

杜凱琹在賽後表示，始終自己技術不夠，但今日與陳夢打得相持，速度上都跟得上，表現較以前好。她認為今屆自己表現都算可以，但肯定希望可以更好。

接下來乒乓球有女團賽事，她說女團第一場會對巴西，希望先打好第一場，調整自己狀態，在女團發揮更好，帶領團體走得更遠，而之前已看過全部對手資料，接下來會更針對性訓練。

【10:55】

羽毛球女單代表張雁宜在小組賽面對上屆銀牌得主、印度球手仙杜，雖在第一局以9:21落敗，但她在第二局與對手一直互有領先，惟最終以16:21再輸多一局，直落2局落敗，小組賽以1勝1負出局。

她賽後表示，第一局比賽忘記自己屬順風區，自打打出來與自己想像有出入，第二局經調整後令比分咬得緊一些，對比往數次對賽，今次打得分數相距多，因受對方較佳的速度和力量壓制，不太滿意自己的發揮。

【09:50】

港隊游泳代表何詩蓓在女子200米自由泳決賽，以1分53秒92奪得銀牌，為港隊在今屆奧運第二面獎牌，同時亦打破香港及亞洲紀錄。詳情即看：【下一頁】

【7月27日】

【19:25】

杜凱琹在乒乓球女單16強對荷蘭的Eerland Britt，首局打至「刁時」先輸11:13，後以11:5、11:8、11:9及11:8，連追4局，成功晉身8強。她本港時間明早9時會對國家隊、世界第一的陳夢。

【18:15】

何甄陶在100米自由泳初賽游出49秒49，無緣晉級準決賽。

【17:30】

24歲男飛魚何甄陶即將登場，傍晚6時09分出戰男子100米自由泳預賽第4組。

【14:52】

香港女子重劍隊在女子重劍團體賽5-8位名次賽擊敗俄羅斯奧委會，奪得第7名。

【13:10】

對陣中國隊惜敗的香港女子重劍隊，在女子重劍團體賽5-8位名次賽迎戰美國。開局初段，佘繕妡表現進取，首場先以3：1擊敗HOLMES Katharine，第2局江旻憓承接好表現取勝， 一度領先美國4分。惟連翊希在第三局比分被美國隊反超。及後，朱嘉望第5局後備入替，惟最終港隊31：42不敵美國，團體賽2連敗，將於下午1時30分與俄羅斯奧委會爭奪第7名。

【11:40】

女子個人羽毛球，世界排名34位的張雁宜小組賽今早迎戰以色列球手Ksenia Polikarpova，比賽延至香港時間約12時56分舉行。張雁宜先取一局21:12，惟及後以21:15遭對方追平。第三局比賽較為緊湊，雙方比分咬得很緊，最終激戰1小時後，以21:16贏得首仗勝利。

【10:25】

港隊「劍神」張家朗昨日奪得男子花劍金牌，團體賽開始上演。香港女子重劍隊在首圈8強對陣中國隊，打頭陣的為佘繕妡，迎戰中國隊、剛獨得女子重劍金牌的孫一文，先失一分。及後第二場，江旻憓上場迎戰林聲，雙方互有攻守，江旻憓較對方進取奪4分，追成總比分4:4。第三場為連翊希迎戰朱明葉，受制於對方較為主動，2:5落後，總比分落後6:9。

比賽中段，佘繕妡第戰林聲，佘繕妡採取主動，得5分，總比分追平11:11。第五局，連翊希戰孫一文，受制於對方較為主動，大比數落後14:3，總比分落後25:14。第六局，江旻憓迎戰朱明葉，比分落後5:3，總比分落後30:17進入第7局。

比賽後段，連翊希第7局迎戰林聲，連翊希採取主動，多次採取假動作及主動出劍，惟對方稍勝，比分輸5:2，總比分拉開，港隊落後中國隊35:19進入第8局。

第8局，佘繕妡戰朱明葉，佘繕妡繼續反撲，比分6:3完結，總比分拉近至38:25。

最後一局，江旻憓力戰孫一文，江旻憓繼續積極壓逼對方追分，相反對方較為保守採取防守突擊。最後1分鐘，江旻憓更積極，節奏更為明快。可惜還天乏力，總比分輸44:32，港隊8強止步。

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【10:00】

杜凱琹今早10時出戰女單乒乓球第三圈賽事，迎戰韓國選手申裕斌。杜凱琹開局未收到太大挑戰，頭兩局以12:10、11:5領先；及後失兩局11:8。杜凱琹即時調整，再取兩局11:4、11:6，總比數嬴4:2，晉級16強。

杜凱琹將於今晚香港時間6時30出戰16強，迎戰荷蘭選手Eerland Britt。

【09:50】

港隊代表何詩蓓200米自由泳，準決賽第2出線，晉級決賽。

【7月26日】

【18:30】

張家朗於6時20分出戰與27歲捷克劍手Choupenitch Alexande爭入決賽。張家朗開局已取得優勢，最終以15:10勝出，晉身決賽。

【18:19】

「女飛魚」何詩蓓在女子200米自由泳晉級準決賽。

【16:38】

港隊乒乓球手林兆恒首圈及次圈分別力戰7局後殺入男單32強，面對有日本「乒乓神童」之稱、現時全球排名第四的張本智和。比賽期間，張本智和一度受傷需要處理。

林兆恒在先失兩局11：9、13：11下，即時追回一局11：8。惟及後兩局打至「刁時」，兩局輸12:10，最終以4:1被淘汰，32強止步。

【15:11】

繼昨日（26日）伙杜凱琹出戰混雙項目八強，惟最終打足七局惜敗法國組合列比桑和袁佳楠，黃鎮廷今日（26）出戰乒乓球男單第三圈賽事，迎戰第5度征戰奧運、40歲台灣球手莊智淵。

屬直板橫打打法的黃鎮廷與莊智淵互有攻守，他先取一局11：9，惟及後連失四局11：5、11：2、11：2及11：8，最終以4：1被淘汰，32強止步。

【14:20】

東京奧運劍擊項目，第二次征奧的張家朗，先在男子花劍個人賽16強硬撼世界「一哥」、意大利名將科高尼（Alessio Foconi），終以15:3勝出，晉級8強。至於世界排名第8、香港「一哥」的蔡俊彥在16強以6:15不敵日本劍手敷根崇裕。

【13:23】

東京奧運帆船第二日賽事，先由第二征奧女將陳晞文出戰女子滑浪風帆RS:X賽第4至6場，取得1場第5、1場第7及1場第6，總成績暫列第8名。

【12:35】

蔡俊彥賽後表示，比賽初段想搶主動取分，但策略不成功、不可行，而每次對手的反應與他想像中不一樣，要立即作出應對的措施，自己考慮相應部署後，教練亦作提醒細節。中間後期自已想享受比賽，落後4比0都不太介意，最後主要考慮比賽過程，就不預備開始，就硬碰硬。

【12:30】

世界排名第8的港隊男子花劍「一哥」蔡俊彥，出戰加拿大隊劍手，在開局曾一度落後0:4，但一口氣挽回劣勢，最終成功以15:10勝出，與張家朗攜手晉身16強。

【12:18】

羽毛球混雙組合「左手配」鄧俊文/謝影雪出戰分組賽第3場，與德國組合Mark Lamsfuss/ Isabel Herttrich上演「生死戰」爭取出線。兩隊在第一局早段表現較慢熱，不時出現失誤，比分維持一、兩分上落，港隊曾一度連取4分拉開優勢，惟因個別失誤令領先優勢，收窄至2分至半場休息。半場後，德國隊搶攻下連取2分追回平手，兩隊比分持續拉鋸至20:20，港隊成功連取2分勝出第一局。

進入第二局，兩隊比分維持膠著，港隊在開局曾試過最多3分的領先優勢，雖然德國隊一直嘗試收窄差距，港隊成功帶著3分優勢半場休息。半場後，港隊一直維持一至兩分優勢，惟德國隊在尾局連取3分反超前18:16，更一度取得20:17的優勢，但港隊力挽狂瀾連救3分追成吊時，但德國隊連取2分勝出第二局。

第三局戰勝局，港隊在開局早段取得4:0的優勢，惟德國隊逐步追回至6:6平手，更一度後上領先10:8，惟港隊連取3分至半場休息。及後港隊維持領先優勢，以21:16取下第三局，激戰67分鐘後取得8強最後一個席位。

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【11:56】

上屆歷史性殺入男花個人賽16強的張家朗，在32強對陣法國劍手，終以15:12勝出，順利晉級16強。屬奧運新丁、世界排名第8的港隊「一哥」蔡俊彥，將於稍後出戰加拿大隊劍手。

【09:21】

港隊代表奧斯卡在奧運三項鐵人項目，以第33名完成，時間為1小時48分55秒，創下香港選手在奧運三項鐵人歷來最佳成績。

劍擊方面，張小倫男子個人花劍首圈止步。劍擊男子個人花劍64強，首次征戰奧運的港隊選手張小倫，不敵德國選手辛尼特，在首輪止步。張小倫在首回合落後6比7，到第二回合張小倫發力，多次得分，反超前領先至14比10。到第三回合，辛尼特逐步追平，並最終以15比14反勝。

張小倫賽後表示，花了三分一人生，終於可以登上奧運舞台，今場賽事自己到後段有些急躁，加上比賽期間武器斷了，又被對手撞倒，令他的專注力散緩。他希望汲取經驗，與三名師弟在團體賽有更好表現。

【7月25日】

【19:45】

奧運「四朝元老」歐鎧淳出戰女子100米背泳初賽，在第3組以1:01.07時間排小組第4名完成賽事。她於43名選手中排名第26，無緣晉身準決賽。

【17:00】

首次參賽的蘇慧音出戰女子單打次圈，面對西班牙選手María Xiao，最終苦戰55分鐘以局數2:4（11:7、6:11、8:11、8:11、11:8、9:11）落敗，無緣晉身第三圈。

【16:45】

於江之島帆船中心舉行的帆船項目今日完成首日賽事，港將鄭俊樑3場男子帆板RS:X級比賽中，以1場第3、2場第8，扣除扣除最差1場後，暫列總排名第8；至於陳晞文則在女子帆板RS:X級比賽暫列總排名第12。

在女子激光雷射型賽事，首戰奧運的洛雅怡分別以並以第29及35名完成2場賽事，暫列總排名第35。

【14:20】

林兆恒賽後表示，今場自己在首4、5局接發球出現少許問題，經教練提醒後改變方式開始有成效，打出平時訓練的水準。他又指，雖然勝出第1局，但連輸3局，但當時只想辦法一分一分慢慢追，不要太急，其間更找到對手漏洞。

他又指，經歷昨晚一戰後，教練認為他較慢熱，而今場亦有改善，但認為戰術改變反應要更快，對自己一定要有信心。林兆恒晉級後會在32強面對3號種子、日本選手，他指只會想打好每一場，目前最滿意是自己的鬥志，「輸住贏返」，而改善之處是場上的變化和盡快投入比賽。他又指，自己開始熟悉場地，對打團體賽有幫助。

【14:10】

乒乓球代表林兆恒在男單次圈面對印度選手Sathiyan Gnanasekaran，在比賽開段表現不俗，先以11:7下第一局，惟對手適應林兆恒的節奏取回不少優勢，一舉連取3局。林兆恒在其後的第5局稍作調整，成功以11:9取回一局；在第6局，林兆恒在發球上稍作改變，令對手一度未能適應，連取多分下再以12:10，追成平手。在關鍵第7局，兩人比分爭持不下，林兆恒在中段開始開優勢，終以局數4:3（11:7、7:11、4:11、5:11、11:9、12:10、11:6）勝出。

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【12:35】

於江之島帆船中心舉行的帆船項目，今日展開第一日賽事，港將鄭俊樑率先出戰男子滑浪風帆（帆板RS:X級）第1場賽事，僅次瑞士和西班牙選手，以第3名完成；第2場賽事則以第8名完成。至於首戰奧運的洛雅怡則出戰女子激光雷射型第1場賽事，並以第29名完成，稍後會再戰第2場賽事。

港隊今屆派出3人分別角逐滑浪風帆及帆船兩個項目，2項賽事均鬥低分，第1名選手會得1分，第2名得2分，如此類推。滑浪風帆和帆船分別鬥12場及10場，各選手可放棄計算成績最差一場的成績，排名前10位的選手進入獎牌賽，爭奪金、銀、銅牌。獎牌賽中獲得的積分是以雙倍計算，但不能從總成績當中扣除。

【12:05】

羽毛球混雙組合「左手配」鄧俊文/謝影雪，在分組賽第2場面對中國組合王懿律/黃東萍。港隊在第一局開段表現不俗，曾試過領先最多4分，及後優勢慢慢收窄，領先11:10中場休息，惟中國隊經調整後連取5分擴大優勢，最終以21:12先取第一局。

換場第二局，兩隊在開局初段爭持不下，其後港隊慢慢拉開領先優勢，至11:7半場休息。中國隊半場後加強網前控制，取回不少攻勢，頻頻起手殺球，更反超前14:12。兩隊在尾局比分膠著，雙方只有最多2分差距，惟中國隊將領先優勢帶到尾，終以21:18再取多一局勝出。

「鄧謝配」明早11時將會出戰分組賽第3場，鬥德國組合Mark Lamsfuss/ Isabel Herttrich，預計將會決定哪一隊可以晉身8強。

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【10:30】

乒乓球混雙組合黃鎮廷/杜凱琹8強止步

港隊組合黃鎮廷和杜凱琹在八強面對法國組合Lebesson Emmanuel/Yuan Jia Nan爭入準決賽，最終力戰7局下，以局數3:4（3:11、11:6、11:7、8:11、11:9、7:11、11:13）落敗。兩人在賽後接受傳媒訪問，杜凱琹一度哽咽，說今場比較保守，未能打出他們自己的節奏，亦不夠進取。

黃鎮廷則指，今場狀態稍為慢熱，比賽期間有主動亦有被動，但調整比較差，在關曾的第六局中段的一些失誤，影響到後段的發揮，對於最後一球他投訴對手「擦網」，黃鎮廷表示，裁判當時決定維持原判，並拒絕翻看錄影片段。他又稱，二人辛苦很久未能繼續邁前一步，感到很遺憾，目前會休息一下，暫時想不到其他東西。

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【10:15】

賽艇洪詠甄半準決賽小組第6名

賽艇女子單人雙槳艇賽事，港隊22歲的洪詠甄在半準決賽，以8分36秒37完成賽事，排小組賽第6，她之後會在13至24名準決賽C/D組爭最佳名次。

【7月24日】

體操代表石偉雄在男子跳馬預賽排第12，無緣晉身決賽。羽毛球港隊球手伍家朗在男單分組賽，直落兩局21:9及21:10擊敗墨西哥球手。混雙的鄧俊文與謝影雪組合，以總局數2:1，擊敗上屆奧運銀牌得主馬來西亞組合陳炳橓及吳柳瑩。

【20：43】

女子游泳代表歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳及何南慧在4X100米自由泳接力初賽小組，以最後一名完成。

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【16:41】

首次參加奧運會的林兆恒在男單乒乓波迎戰波多黎各運動員，力戰7局下勝出比賽晉身次圈，比賽時間逾1小時。林兆恒先失一局11:7，及後整時調整並以11:9追回一局；惟及後輸一局11：6後，連追兩局11：6及11：4。在第六局時，林兆恒與對方打至加時，最終輸14:12。在最後一局，林兆恒以11:8勝出，最終以4:3贏取比賽。

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【14:25】

江旻憓迎戰俄羅斯選手Murtazaeva Aizanat，最終以10:15惜敗，8強止步。

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【13:40】

石偉雄出戰男子跳馬項目，得14.274分暫時排第四。

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【13：22】

女子重劍個人賽，江旻憓晉級8強

江旻憓以15:8擊敗波蘭選手，晉級8強，成港隊最佳成績。下場將於香港時間下午2時25分迎戰俄羅斯選手Murtazaeva Aizanat。

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【13:00】

港隊重劍代表江旻憓出戰16強對波蘭選手。

▲ 江旻憓中午1點05分將出戰16強，對手為波蘭的代表。（直播畫面截圖）

【10:30】

女子重劍個人賽，江旻憓晉級16強

在千葉幕張展覽館舉行的女子重劍個人賽32強以15:11，擊敗世界排46位的秘魯劍手Maria Luisa Doig，中午1點05分將出戰16強。

另外2位首登奧運舞台的香港女重代表佘繕妡及連翊希，出戰女子重劍個人賽64強，可惜分別以7：14及11：15不敵俄羅斯奧委會及新加坡劍手，無緣晉級。

羽毛球男單小組賽，伍家朗首輪過關

伍家朗以8號種子身份出戰男單小組賽，並直落兩局21：9、21：10擊敗墨西哥球手Lino Munoz奪得東奧首勝。後日（26日）將對危地馬拉球手Kevin Cordon，如勝出賽事將晉級16強。

乒乓混雙十六強，港隊組合黃鎮廷和杜凱琹晉身八強

港隊組合黃鎮廷和杜凱琹16強面對匈牙利組合，用大約30分鐘直落四局，11：6、11：5、11：3同11：9勝出，順利晉身八強，將於明日（25日）與法國組合Lebesson Emmanuel/Yuan Jia Nan爭入準決賽。

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責任編輯：TOPick港聞組