【港隊賽果】港隊重劍代表江旻憓出戰16強對波蘭選手【不斷更新】

▲ 港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員。（ 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 )

東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。TOPick新聞緊貼奧運，為港隊打氣，不斷更新港隊重點賽事最新結果。

港隊奧運代表即看:

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【7月23日】

【13:00】

港隊重劍代表江旻憓出戰16強對波蘭選手。

▲ 江旻憓中午1點05分將出戰16強，對手為波蘭的代表。（直播畫面截圖）

【10:30】

女子重劍個人賽，江旻憓晉級16強

在千葉幕張展覽館舉行的女子重劍個人賽32強以15:11，擊敗世界排46位的秘魯劍手Maria Luisa Doig，中午1點05分將出戰16強。

另外2位首登奧運舞台的香港女重代表佘繕妡及連翊希，出戰女子重劍個人賽64強，可惜分別以7：14及11：15不敵俄羅斯奧委會及新加坡劍手，無緣晉級。

羽毛球男單小組賽，伍家朗首輪過關

伍家朗以8號種子身份出戰男單小組賽，並直落兩局21：9、21：10擊敗墨西哥球手Lino Munoz奪得東奧首勝。後日（26日）將對危地馬拉球手Kevin Cordon，如勝出賽事將晉級16強。

乒乓混雙十六強，港隊組合黃鎮廷和杜凱琹晉身八強

港隊組合黃鎮廷和杜凱琹16強面對匈牙利組合，用大約30分鐘直落四局，11：6、11：5、11：3同11：9勝出，順利晉身八強，將於明日（25日）與法國組合Lebesson Emmanuel/Yuan Jia Nan爭入準決賽。

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責任編輯：TOPick港聞組