【新冠肺炎】新增兩宗輸入確診個案　沙特領事13歲女兒情況危殆

本港疫情持續，今日（24日）新增兩宗輸入確診個案，至今本港個案累計11,976宗（包括11,975宗確診個案和一宗疑似個案）。新增2宗輸入個案，分別從阿聯酋及美國抵港。

其中26歲女子（個案11976）從美國抵港，入住灣仔港島英迪格酒店。患者在7月20日乘坐 CX845 抵港，證實感染N501Y變種病毒。另有少於5宗初步確診個案。

醫管局指，過去24小時共有3名確診病人（個案編號：11926、11938、11968）出院，至今共有11 ,696名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1,089張負壓病床。

不過現時共有32名確診病人分別於九間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：11971）情況危殆，一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘30人情況穩定。根據資料，11971個案是沙特領事13歲女兒，居於太古城，感染變種病毒。

本港連續46天本地零感染，昨日(23日)新增2宗新冠肺炎確診個案，都屬輸入個案，同日錄得少於5宗初步確診，暫未見本地初步確診個案。至今本港個案累計11,974宗，包括11,973宗確診個案和1宗疑似個案。

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記者：曾卓鋒