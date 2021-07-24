【新冠肺炎】新增兩宗輸入確診個案 至今本港個案累計11,976宗
社會 14:23 2021/07/24
本港疫情持續，今日（24日）新增兩宗輸入確診個案，至今本港個案累計11,976宗（包括11,975宗確診個案和一宗疑似個案）。新增2宗輸入個案，分別從阿聯酋及美國抵港。
本港連續46天本地零感染，昨日(23日)新增2宗新冠肺炎確診個案，都屬輸入個案，同日錄得少於5宗初步確診，暫未見本地初步確診個案。至今本港個案累計11,974宗，包括11,973宗確診個案和1宗疑似個案。
【強制檢測】貨櫃船「Maersk Lima」逗留人士須再檢測 須於7月25日前完成。詳情即看：【下一頁】
同場加映，醫生拆解乳腺炎成因:
緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：曾卓鋒