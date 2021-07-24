【酷熱天氣】天文台發出酷熱天氣警告　料本港今日天氣酷熱局部地區有驟雨

▲ 本港天氣持續炎熱。（曾耀輝攝）

本港天氣持續炎熱，天文台今早（24日）早上10時發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，加上風勢輕微，市民應慎防中暑。

▲ 截至今早10時，天文台在多區錄得超過30度氣溫。（天文台網站截圖）

天文台指，受颱風煙花的外圍下沉氣流影響，華南地區普遍晴朗。在上午10時，煙花集結在上海之東南偏南約600公里，預料向西北偏北移動，時速約15公里，大致移向華東沿岸。 同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在三亞之西北偏西約310公里，預料初時向南緩慢移動，稍後轉向偏東方向移動，大致移向海南島。

天文台預測，本港短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。下午酷熱，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。吹微風；展望未來兩三日天氣酷熱，但有幾陣驟雨。明日（25日）稍後局部地區有狂風雷暴。

▲ 天文台展望未來兩三日天氣酷熱，但有幾陣驟雨。（天文台網站截圖）

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記者：曾卓鋒