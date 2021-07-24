【新冠疫苗】聶德權指正研究推出「長者即日籌」　另將推新一輪院舍外展接種計劃

▲ 公務員事務局局長聶德權對目前的新冠疫苗接種率仍不滿意。（資料圖片）

本地新冠疫苗接種計劃正在推展，至今已接種約515萬劑疫苗，近217萬人完成接種兩劑疫苗。公務員事務局局長聶德權今日（24日）在一個電台節目表示，對目前疫苗接種率不滿意，並留意到60歲或以上人口之中接種人士不足3成。他亦提到，現時整體公務員接種率接近6成半，強調公務員需要維持公共服務和保護市民，故有需要接種疫苗或定期檢測。

昨日（24日）本港全日接種人次達70,570，再創單日接種人數新高，惟公務員事務局局長聶德權對目前的新冠疫苗接種率仍不滿意。他表示，留意到60歲或以上人口接種率僅得3成，當中80歲或以上僅有6%。

他指，當局正計劃短期內推出「長者即日籌」，讓長者毋須網上預約，可直接到接種中心取籌登記資料後可接種疫苗。他提到，現時本港20多間社區疫苗接種中心將每日派放200個即日籌，首階段會優先開放予70歲以上長者，稍後再進一步推展至60歲或以上，期望月底前正式推行，下周初正式公布細節。

聶德權預料，9月底本港將有機會達致七成群體免疫屏障，正研究增加預約名額。他亦表示，未來將推行新一輪院舍外展接種計劃，以及按未來一星期的疫苗接種和預約情況延長社區疫苗接種中心的開放期限，下月初將會公布詳情。

他同時指出，當局早前要求6萬多名前線政府僱員接種新冠疫苗或定期檢測，目前有關接種率超過7成，整體公務員接種率接近6成半。被問到會否要求全體公務員須接種疫苗或定期檢測，他強調公務員隊伍需要維持公共服務和保護市民，有需要接種疫苗或定期檢測，現時正分開不同階段處理。

另外，當局日前宣布要求公務員簽署聲明，聶德權提到，有129名公務員拒絕簽署聲明，當中約70人已離職或完成有關程序；而非公務員合約的政府僱員未有簽署聲明的數字則需時整理，稍後會向立法會交代。

聶德權強調，公務員隊伍人員不論任何崗位，都要支持特區政府施政，每個部門也要從各自的工作範疇，防範危害國家安全的情況。他更指，每名公務員都有保障國家安全的責任，高級公務員需要負上的責任為更大。

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記者：曾卓鋒