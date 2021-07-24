  • 30°C
香港時間 : 2021724日 (週六) 11:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【母愛偉大】鄭州3個月大女嬰被困1日1夜奇蹟生還　揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢

健康 11:04 2021/07/24

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

鄭州女嬰被困1日1夜奇蹟生還，揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢。

河南鄭州連日暴雨，災情慘重。鄭州滎陽一處爆發泥石流，淹沒民宅。21日下午，救援隊於廢墟中救出一名受困1日1夜，3個月大的女嬰。惟其母親不幸身亡，遺體被找到時，仍保持著托舉的姿勢，顯示她臨終前仍用盡最後力氣，努力將孩子托高，讓孩子順利獲救。

綜合內媒報道，21日下午5點，救援人員於一處倒塌的房屋廢墟中，救出一名被困1日1夜、3個月大女嬰。獲救時，女嬰啼哭聲宏亮，經醫生檢查證實身體健康。當時藍天救援隊隊長陳衛救曾表示，女嬰毫髮無傷，應該是因為母親在房屋坍塌時，把她放在相對安全的地方。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

22日，救援人員在廢墟中找到罹難的媽媽。救援人員楊先生哽咽表示，隊員看到女嬰母親從廢墟中抬出的一幕，讓人難以接受。

孩子媽媽被找到時，還保持著托舉的姿勢，她是在最緊急時刻，將孩子舉起，所以女嬰才能活下來。

事件感動不少網民：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
18:21 2021/07/22
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊
13:31 2021/07/22
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊

你可能感興趣

【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
18:21 2021/07/22
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊
13:31 2021/07/22
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊
網絡熱話 醫生 暴雨

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】