【母愛偉大】鄭州3個月大女嬰被困1日1夜奇蹟生還　揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢

▲ 鄭州女嬰被困1日1夜奇蹟生還，揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢。

河南鄭州連日暴雨，災情慘重。鄭州滎陽一處爆發泥石流，淹沒民宅。21日下午，救援隊於廢墟中救出一名受困1日1夜，3個月大的女嬰。惟其母親不幸身亡，遺體被找到時，仍保持著托舉的姿勢，顯示她臨終前仍用盡最後力氣，努力將孩子托高，讓孩子順利獲救。

綜合內媒報道，21日下午5點，救援人員於一處倒塌的房屋廢墟中，救出一名被困1日1夜、3個月大女嬰。獲救時，女嬰啼哭聲宏亮，經醫生檢查證實身體健康。當時藍天救援隊隊長陳衛救曾表示，女嬰毫髮無傷，應該是因為母親在房屋坍塌時，把她放在相對安全的地方。

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22日，救援人員在廢墟中找到罹難的媽媽。救援人員楊先生哽咽表示，隊員看到女嬰母親從廢墟中抬出的一幕，讓人難以接受。

孩子媽媽被找到時，還保持著托舉的姿勢，她是在最緊急時刻，將孩子舉起，所以女嬰才能活下來。

事件感動不少網民：

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責任編輯：羅嘉欣