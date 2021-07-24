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【鄭州水災】曾志偉率領演藝圈拍片打氣　因時間緊迫擱置辦賑災騷

娛樂 11:47 2021/07/24

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曾志偉牽領一班TVB藝人拍片為鄭州打氣。

河南連場暴雨造成多人傷亡，當中以鄭州市災情最為嚴重，TVB亦很關注災情，當中副總經理曾志偉跟演協會長古天樂商議後，二人齊集演藝界藝人拍片為鄭州打氣，片段更會跨平台播放，分別於TVB、ViuTV、有線及內地媒體播映，而陳展鵬、陳自瑤及曹永廉等率先拍片。

【鄭州暴雨】特首慰問災民　籲全球攜手應對氣候變化

曾志偉呼籲演藝界拍片為鄭州打氣。

聯繫藝人拍片打氣

TVB副總經理曾志偉昨晚（7月23日）於電視城舉行《風雨同舟河南加油》記者會，席間交代香港演藝界藝人拍片為河南災民打氣之事宜。

志偉表示前日跟演藝人協會會長古天樂見面，二人曾考慮重用西九舉行奧運活動之舞台，於星期日搞賑災活動，可惜時間太倉促，加上有感賑災籌款並非最重要，故最後決定聯繫各界藝人拍片打氣。

古天樂以演協會長身份呼籲同業拍片。

TVB率先安排藝人拍片

志偉謂諮詢過北京方面，覺得需要香港同胞予以支持，他已聯繫ViuTV、有線電視，以及唱片公司、經理人公司等，由他們各自安排藝人錄製關心語句，為鄭州災民打氣，而古天樂亦以總會身份呼籲向公司參與，而片段今晚開始於各平台播映。

TVB已率先安排近20位藝人拍片，包括陳展鵬、陳自瑤、陳煒、黃智賢、曹永廉、傅嘉莉、林夏薇、羅天宇、許家傑、黃耀英、李旻芳、劉思希、黃嘉樂、譚永浩、高鈞賢、戴祖儀、譚俊彥等，他們齊齊向抗災英雄致敬：「大雨無情、人間有愛」、「鄭州挺住，河南加油」。

而TVB仍積極安排及聯絡其他旗下藝人加入「為河南加油」行列，寄願河南省早日戰勝災情。

【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了

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面對河南省暴雨成災，不少企業及藝人也捐錢及物資賑災，甚至有藝人赴鄭州作出支援，當中有不少港星也捐錢，如謝霆鋒和陳偉霆各捐100萬、Angelababy捐50萬，李克勤及楊千嬅各捐30萬等。

同場加映：陳勉良專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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