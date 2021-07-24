【港隊加油】奧運港隊重劍代表江旻憓談晉級心情　「還有很多絕招未使用」

▲ 江旻憓賽後接受香港傳媒訪問，心情表現輕鬆。

東京奧運7月23日正式揭幕，香港重劍代表江旻憓今日（24日）出戰女子個人重劍賽事，成功在32強擊敗秘魯劍手卡達朗（Maria Luisa Doig Calderon）晉級16強。江旻憓賽後坦言，指自己比較緊張，及後調整後取回優勢。

江旻憓今早以15：11擊敗世界排46位的秘魯劍手Maria Luisa Doig，中午1點05分將出戰16強，對手為波蘭的代表。

▲ 江旻憓（左）指自己比賽初段比較緊張，及後立即調整心情。（直播畫面截圖）

江旻憓賽後接受香港傳媒訪問，心情表現輕鬆，她坦言自己上場時比較緊張，被假動作騙到及未能做到很多動作，但及後即時調整及適應對手戰術後，與對方保持距離。

剛剛不夠冷靜，一開始很心急想取分，但效果一般，不斷被對手假動作騙到，教練叫我保持距離，取回優勢

有很多絕招仍未使用，第一場比賽感覺太緊張，很多動作未能做到

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另外，2位首登奧運舞台的香港女重代表佘繕妡及連翊希，出戰女子重劍個人賽64強，可惜分別以7：14及11：15不敵俄羅斯奧委會及新加坡劍手，無緣晉級。對於佘繕妡及連翊希在64強止步，第二次參加奧運的江旻憓表示，明白到第一次參加奧運是非常緊張，她讚揚她們的表現很好，相信接下來的團體賽會做得更好。

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記者：曾卓鋒