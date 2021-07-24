【MIRRORXERROR】花姐曾祈求旗下藝人走紅　願望成真再盼16子：幸福快樂

▲ 花姐很愛錫MIRROR與ERROR。

ViuTV為播東京奧運造勢，在昨日（7月23日）於屯門市廣場舉行記招，並安排旗下兩大皇牌人氣組合MIRROR與ERROR全員出動，結果引來大批粉絲到場，當中更不乏支持者為霸靚位而通宵排隊，足見MIRROR與ERROR人氣之強。

因為這次是MIRROR與ERROR走紅後，首次16子齊人出席公開活動，所以有網民翻出兩年前，他們經理人花姐（黃慧君）與ERROR拍《花姐ERROR遊》第5集的舊片段。

當中內容講花姐在節目玩「笨豬跳」（Bungee Jumping），而她在臨跳前講「志氣bite」。

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許願盼MIRROR及ERROR走紅

當日花姐的「志氣bite」共有兩個重要內容，首先向兒子說：「唔好再覺得你阿媽冇用」繼而再許願：「我跳咗落去，ERROR、MIRROR你哋一定要紅！」然後一躍而下。

結果在花姐領導，以及MIRROR及ERROR本身努力及幕後團隊的幫助，令兩隊男隊的人氣不斷攀升，特別是近期由MIRROR開演唱會成全城熱話，再到成員生日時粉絲的應援盛況，以及《ERROR自肥企画》、《大叔的愛》掀起收看熱潮，使兩隊男團人氣爆棚，到昨日粉絲逼爆屯門市廣場進一步顯出他們的吸引力。

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花姐只望旗下藝人幸福

一向留意網上反應的花姐，似乎有看到網民重提她在《花姐ERROR遊》跳「笨豬跳」一事，於是在IG也重貼此片段，並寫：「如果許願能變真 我希望大家可以幸福快樂」

另外，花姐表示見到粉絲如此支持MIRROR與ERROR，令她十分感動，寫道：「MIRROR ERROR有你地（哋）真幸福」。

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