【新冠肺炎】羅致光指無意放寬外傭來港　將適時調整措施

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，現階段無意放寬已接種新冠疫苗的外傭來港。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情漸趨平穩，現時港府對多地航班實施「熔斷機制」，包括菲律賓及印尼，以致外籍家庭傭工未能來港。勞工及福利局局長羅致光今早（24日）在一個電台節目表示，現階段無意放寬已接種新冠疫苗的外傭來港，認為時機仍未成熟。

羅致光表示，由於菲律賓及印尼沒有中央針卡，故難以確認相關人士接種哪款疫苗，認為現階段時機仍未成熟。他亦指，需考慮當地疫情及確認已接種那種疫苗、是否需要檢測抗體等；並提及已與當地政府溝通，會在適當時間調整措施。

另外，就安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測周期縮短至7天，羅致光提到現時有大約3成員工完成接種，相信縮短檢測周期都能應付。他亦表示，自己並非強逼員工打針，而是保障自己以及被照顧者，同時強調打針是個人責任、亦涉及公眾利益。他又表示，希望透過外展接種服務，提升長者的接種率。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒