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【新冠肺炎】羅致光指無意放寬外傭來港　將適時調整措施

社會 11:59 2021/07/24

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勞工及福利局局長羅致光表示，現階段無意放寬已接種新冠疫苗的外傭來港。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情漸趨平穩，現時港府對多地航班實施「熔斷機制」，包括菲律賓及印尼，以致外籍家庭傭工未能來港。勞工及福利局局長羅致光今早（24日）在一個電台節目表示，現階段無意放寬已接種新冠疫苗的外傭來港，認為時機仍未成熟。

羅致光表示，由於菲律賓及印尼沒有中央針卡，故難以確認相關人士接種哪款疫苗，認為現階段時機仍未成熟。他亦指，需考慮當地疫情及確認已接種那種疫苗、是否需要檢測抗體等；並提及已與當地政府溝通，會在適當時間調整措施。

另外，就安老院、殘疾人士院舍及護養院員工的強制檢測周期縮短至7天，羅致光提到現時有大約3成員工完成接種，相信縮短檢測周期都能應付。他亦表示，自己並非強逼員工打針，而是保障自己以及被照顧者，同時強調打針是個人責任、亦涉及公眾利益。他又表示，希望透過外展接種服務，提升長者的接種率。

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責任編輯：曾卓鋒

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