  • 32°C
香港時間 : 2021724日 (週六) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆行醫生】折返地鐵災區跪地CPR 6小時搶救10多人　鄭州實習醫生免試用期破格直接聘用

健康 12:55 2021/07/24

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

鄭州實習醫生跪地CPR 6小時搶救10多人，獲醫院免試用期破格直接聘用。

河南鄭州連日暴雨，災情慘重。地鐵5號線因水浸不少乘客被困車廂內，水深及胸。其中，鄭州人民醫院實習醫生于逸飛本來屬於第1批逃離的乘客，但當他聽到不斷有人呼喊「有沒有醫生」，遂折返救人。穿著當日剛領到的醫生白袍，跪地6小時搶救10多人。事後，醫院決定破格直接聘用。

綜合內媒報道，26歲的于逸飛為英國倫敦大學學院骨科脊柱專業碩士畢業，當日在鄭州市人民醫院第一日實習。

20日下午5點結束醫院培訓後于逸飛搭地鐵回家，豈料地鐵在隧道中水浸。他當時靠近車頭第2節車廂，是第1批逃脫的人。但逃脫期間，他不斷聽到有人大喊「有沒有醫生？」他知道肯定沒有其他醫生，唯一的醫生就是自己，於是決定折返救人。

我把醫院新發的白大褂披到身上，就沖下去了。下去的時候發現做得太對了，被救上來的一些傷者在地上躺著，小朋友嚇傻了，面無表情，呆滯那種。老人、女士都在哭。我穿上白大褂下去時有人鼓掌，給我加油。到了負二層月台，有傷者說醫生來了醫生來了。

他提到，當時有很多好心乘客都提出要幫忙，但他們都不懂急救，加上傷者愈來愈多，他知道單靠自己一個人肯定不行，於是一邊救治一邊教身邊的年輕人進行心肺復蘇的方法，爭取救治更多人。其中，大家成功救治了一名休克的醫生，該醫生被救醒後也馬上加入救治行列。

他特別印象深刻自己打開一名溺水患者的嘴巴，用手伸到喉嚨裏，把不乾淨的水、泥沙、樹葉等，一點點掏出來。清理乾淨呼吸道後，馬上開始做心肺復蘇，按了差不多40分鐘。

有些病人對他施救沒有任何生命、呼吸復蘇跡象，我只能放棄，後來每次想到這事都很自責、內疚。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

結果由下午6點到晚上12點，于逸飛一直跪在地板，為傷者包紮、人工呼吸及心肺復蘇。期間救了10多人，膝蓋也跪爛、腳被玻璃劃傷，還有輕微的橫紋肌溶解。

從這件事，感覺更加堅定了我做醫生救人的信心。這件事全國人民都幾關注，我是這樣安慰自己的：于逸飛你以後不好好當醫生都不行了，全國人民都在監督你。

22日，鄭州人民醫院決定，因于逸飛在暴雨中救援表現突出，直接免試用期錄用。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！ https://bit.ly/2NCKmgm

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

相關文章

【母愛偉大】鄭州3個月大女嬰被困1日1夜奇蹟生還　揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢
今日 11:04
【母愛偉大】鄭州3個月大女嬰被困1日1夜奇蹟生還　揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊
13:31 2021/07/22
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
18:21 2021/07/22
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了

你可能感興趣

【母愛偉大】鄭州3個月大女嬰被困1日1夜奇蹟生還　揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢
今日 11:04
【母愛偉大】鄭州3個月大女嬰被困1日1夜奇蹟生還　揭母親犧牲自己遺體保持托舉姿勢
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊
13:31 2021/07/22
【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
18:21 2021/07/22
【鄭州暴雨】鄭州暴雨水浸地鐵車廂陸續有人缺氧　 倖存乘客：媽媽我可能快不行了
網絡熱話 正能量 醫生 鄭州市 實習 暴雨

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】