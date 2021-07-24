【逆行醫生】折返地鐵災區跪地CPR 6小時搶救10多人　鄭州實習醫生免試用期破格直接聘用

▲ 鄭州實習醫生跪地CPR 6小時搶救10多人，獲醫院免試用期破格直接聘用。

河南鄭州連日暴雨，災情慘重。地鐵5號線因水浸不少乘客被困車廂內，水深及胸。其中，鄭州人民醫院實習醫生于逸飛本來屬於第1批逃離的乘客，但當他聽到不斷有人呼喊「有沒有醫生」，遂折返救人。穿著當日剛領到的醫生白袍，跪地6小時搶救10多人。事後，醫院決定破格直接聘用。

綜合內媒報道，26歲的于逸飛為英國倫敦大學學院骨科脊柱專業碩士畢業，當日在鄭州市人民醫院第一日實習。

20日下午5點結束醫院培訓後于逸飛搭地鐵回家，豈料地鐵在隧道中水浸。他當時靠近車頭第2節車廂，是第1批逃脫的人。但逃脫期間，他不斷聽到有人大喊「有沒有醫生？」他知道肯定沒有其他醫生，唯一的醫生就是自己，於是決定折返救人。

我把醫院新發的白大褂披到身上，就沖下去了。下去的時候發現做得太對了，被救上來的一些傷者在地上躺著，小朋友嚇傻了，面無表情，呆滯那種。老人、女士都在哭。我穿上白大褂下去時有人鼓掌，給我加油。到了負二層月台，有傷者說醫生來了醫生來了。

他提到，當時有很多好心乘客都提出要幫忙，但他們都不懂急救，加上傷者愈來愈多，他知道單靠自己一個人肯定不行，於是一邊救治一邊教身邊的年輕人進行心肺復蘇的方法，爭取救治更多人。其中，大家成功救治了一名休克的醫生，該醫生被救醒後也馬上加入救治行列。

他特別印象深刻自己打開一名溺水患者的嘴巴，用手伸到喉嚨裏，把不乾淨的水、泥沙、樹葉等，一點點掏出來。清理乾淨呼吸道後，馬上開始做心肺復蘇，按了差不多40分鐘。

有些病人對他施救沒有任何生命、呼吸復蘇跡象，我只能放棄，後來每次想到這事都很自責、內疚。

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結果由下午6點到晚上12點，于逸飛一直跪在地板，為傷者包紮、人工呼吸及心肺復蘇。期間救了10多人，膝蓋也跪爛、腳被玻璃劃傷，還有輕微的橫紋肌溶解。

從這件事，感覺更加堅定了我做醫生救人的信心。這件事全國人民都幾關注，我是這樣安慰自己的：于逸飛你以後不好好當醫生都不行了，全國人民都在監督你。

22日，鄭州人民醫院決定，因于逸飛在暴雨中救援表現突出，直接免試用期錄用。

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