【非法駕駛】警方將軍澳打擊非法駕駛電動可移動工具　8男女被捕

▲ 將軍澳警區人員聯同東九龍總區機動部隊人員一連三日（7月21日至23日）在區內進行打擊非法駕駛電動可移動工具及違例騎踏單車行動。（警方提供）

將軍澳警區人員聯同東九龍總區機動部隊人員一連三日（7月21日至23日）在區內進行打擊非法駕駛電動可移動工具及違例騎踏單車行動。行動中，人員於至善街、唐明街、寶邑路及將軍澳海濱一帶拘捕7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎16至42歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛」。人員並扣查五部電動滑板車、兩部電動單車以及一部電動單輪車。所有被捕男女現正被扣留調查。

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此外，人員透過情報分析，針對區內單車交通意外黑點主動執法，避免違例騎踏單車人士對其他道路使用者構成危險。行動中，人員於唐明街、唐俊街、唐德街及寶邑路一帶向違例騎踏單車人士一共發出六張傳票。



警方重申，非法駕駛電動可移動工具有機會造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，除罰款外，更有機會被取消駕駛資格。

警方亦提醒市民，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用，市民必須遵守相關法例。將軍澳警區亦會繼續在區內嚴厲執法，以保障其他道路使用者的安全。

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記者：曾卓鋒