【無牌酒吧】警方搗破紅磡懷疑無牌酒吧　拘12男女另控違反限聚令

▲ 九龍城警區反三合會行動組人員今日（24日）凌晨約二時突擊搜查紅磡民樂街21號一工廈單位，並搗破一間懷疑無牌酒吧。（警方提供）

九龍城警區反三合會行動組人員今日（24日）凌晨約二時突擊搜查紅磡民樂街21號一工廈單位，並搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，人員檢獲約570罐啤酒及一批烈酒，總值約9,000。被捕男女現正被扣留調查。

行動中，人員拘捕一名31歲男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。他同時違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）。

另外，單位內7名本地男子及4名本地女子，年齡介乎14至31歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（《規例》），人員將向他們發出定額罰款通知書。

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記者：曾卓鋒