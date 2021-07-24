【非法聚賭】警方突擊搜查福榮街單位　搗破懷疑非法麻雀賭檔拘10男女

▲ 警方昨日（23日）晚上約8時40分展開代號為「虎撲」（TIGERSURGE）的反非法賭博行動，突擊搜查福榮街100號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。（警方提供）

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（23日）晚上約8時40分展開代號為「虎撲」（TIGERSURGE）的反非法賭博行動，突擊搜查福榮街100號一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，人員檢獲12副麻雀，6張電動麻雀枱及約4,000賭款。

警方在行動中拘捕一名75歲姓林本地男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外，3名本地男子及6名本地女子，年齡介乎45至58歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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記者：曾卓鋒