【單身貴族】黎芷珊被封男星收割機　承認帶旺前度：跟我一起都會當紅

▲ 黎芷珊被封為「男神收割機」，戀情多籬籮。

被喻為星級主持的黎芷珊，近年主持的訪談節目均贏盡口碑，早前播映的TVB節目《單對單》裡，黎芷珊訪問圈中的單身人士，至於現年55歲的黎芷珊，現時亦為單身貴族一名。

但入行多年的她可謂情史豐厚，幾位前度均屬男神級數，被封「男星收割機」的她早前接受商台節目訪問，分享多年來的情史，芷珊直言年輕時獨愛靚仔，說到幾位前度跟她分手後均紛紛上位，芷珊笑言帶旺另一半，「這個我是超級承認，可以說跟我一齊的人都紅晒。」

【大碼變細碼】黎芷珊生酮飲食38碼變34碼 每天早餐吃煙三文魚芝士奄列【內附食譜】【有片】

由做兒童節目到星級主持

出生於澳門顯赫家族的黎芷珊，1984年憑當歌手而入行，其後她於姑丈何鴻燊「搭路」下，加入無綫當主持人。

由《430穿梭機》至《閃電傳真機》擔任9年的主持，離開兒童節目後，芷珊曾為《城市追擊》等任主持，更曾是娛樂新聞台主播，其後再慢慢攀上星級主持之位，曾訪問過不少天王巨星，更於2012年奪得TVB《最佳主持》獎項，登上事業高峰。

▲ 黎芷珊享受做單身貴族。（取自instagram）

曾與梁家輝拍拖

黎芷珊出道至今，先後跟幾位男星相戀，據知黎芷珊的初戀是梁家輝，在她16歲那年，遇到了25歲的梁家輝，兩人一起出席電影首映更大晒恩愛。

跟家輝分手後，於1993年，黎芷珊與鄭伊健因為主持兒童節目而邂逅，二人相戀3年，及至1996年，兩人因性格不合而分手，之後芷珊先後跟陳小春、邵傳勇及張達倫交往。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

與前度見面零尷尬

芷珊跟前度分手後做回朋友，更曾於訪談節目裡邀前度伊健及梁家輝任嘉賓，更有講有笑、無所不談。

在《一圈圈》訪問中，她指跟前度碰面從來不會尷尬：「為何要尷尬？其實做《最佳男主角》之前，我做《東張》都要跑娛樂新聞，都在event訪問過他們，完全無問題，或許因為我跟所有前度都不是翻臉分手，都可以做回朋友。」

說到讓她「加持」過的前男友都會大紅大紫，芷珊即笑說：「這個我是超級承認，其實小春之前無公開過，但可以說同過我一齊的人都紅晒，哈！」

【單對單】9年單身生活享受尋找自我過程 黎芷珊直認年紀越大越難心動

▲ 芷珊跟伊健的太太蒙嘉慧關係不錯，（取自facebook）

不相信婚姻

芷珊的幾位前度也是男神級數，她坦言年青時獨愛靚仔，她說：「我年青時是頗膚淺，外型行先，首先是我要對他有感覺，到現在都是感覺先行。」

黎芷珊對上一段公開的戀情，是跟年紀相差12年的張達倫交往9年，這段姊弟戀最於2012年分手，她謂跟年紀差距無關，二人溝通上沒問題，反而是婚姻觀差異，令二人未能繼續走下去。

▲ 黎芷珊曾跟張達倫相戀9年。（取自instagram）

芷珊直言受父母影響，不相信婚姻，她說：「因為到我年紀大了，大家一起已9年，是需要更進一步，或許是婚姻才可以繼續走下去，他是想更進一步，但我一直不相信婚姻，或許是我由細到大父母離婚的陰影，我唔想阻佢！」

她自爆稱：「當初拍拖，他經常跟我說：『我唔要小朋友都得！』但到後來，我會了解他是需要一個人肯結婚、肯跟他生小朋友的人組織一個完整家庭，就像他現在那就很完滿了。」

▲ （取自instagram）

眼見前度張達倫已組織家庭，芷珊說當年決定沒錯，「所以對於我來說，當時大家決定分開是一件很正確的事，也是很完滿的解決方法。」

芷珊至今已單身9年，她坦言出現過追求者，但現在很享受單身的自由，可以舒服做自己，從來不會寂寞。

同場加映：黃耀英訪問