【港隊賽果】苦練「李世光跳」逾千次石偉雄力爭入決賽　下午亮相預賽　

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東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。TOPick新聞緊貼奧運，為港隊打氣，不斷更新港隊重點賽事最新結果。

港隊的兩屆亞運跳馬金牌得主石偉雄（石仔），香港時間今日下午1時半亮相預賽，爭取殺入只得8個席位的決賽。外國傳媒日前觀看此子訓練之後，即大讚其兩套「李世光跳」有力爭金。

▲ 今屆東京奧運是石仔繼2012年倫敦奧運後，相隔一屆重返奧運舞台。（資料圖片）

今屆東京奧運是石仔繼2012年倫敦奧運後，相隔一屆重返奧運舞台，惟心情再沒有首次參賽的興奮，他曾接受TOPick訪問時又指今次參賽選手勢力旗鼓相當，會以平常心應戰，最重要是發揮水準，不會理會比賽成績。為了激勵自己，石仔更特意上周在背後印上奧運五環的紋身為自己打氣。

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責任編輯：TOPick港聞組