【聲夢傳奇】炎明熹遲來的得獎感言　Gigi：當時我真的一片空白

▲ 炎明熹發表得獎感言。

TVB音樂選秀節目《聲夢傳奇》總決賽已在本周一（7月19日）晚舉行，並取得最高達24.9點，成績理想，更火速宣布辦第二季。至於三料冠軍炎明熹（Gigi）亦即TVB重用，工作排得密麻麻，連日為TVB播東京奧運造勢外，又出席品牌活動為公司搵真銀。

所以到了今日（7月24日），她才終於有時間在社交網發表長字文講分享感言。首先Gigi表示這是Gigi遲來的感言，並謙稱得獎不是她個人功勞：

遲來的感言（一直很想發佈但不知何時⋯）：

首先多謝TVB俾呢三個大獎我，當時我真的一片空白，我想講攞到獎並唔係我一個人嘅，攞到呢個獎我要多謝一班台前幕後嘅工作人員、導演、形象顧問Janae及她的團隊、髮型師、化妝師、跳舞老師、Johnny 團隊。

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感謝《聲夢》台前幕後

然後Gigi提及李克勤、譚詠麟、森美，以及江海迦、李幸倪、衛蘭、周柏豪、泳兒、王灝兒六位導師：

還有我地既主理人李生、譚生，六位星級導師、森美老師，你哋一直看待我們這班聲夢學員好似仔女咁，我喺你哋身上學咗好多唱歌及以外嘅嘢。還有後來加入的張生，一樣對我地盡心盡力，能夠同到咁多位專業歌手合唱，我真的很難忘。

接著，Gigi強調多謝音樂總監Johnny

在此我特別想多謝音樂總監Johnny老師 ，你在這段時間真的好辛苦，幫我哋學員們編很多很多歌曲，仲要咁好聽，壓力一定不比我們少，有一次您彈到連隻手指都受傷埋🙏🏻辛苦你了，很感謝你。

仲有擔任過評判嘅老師們。你們專業的意見令我一生受用。

不忘戰友老師及家人

她並不忘其餘14位學員：

我亦想多謝另外14位學員一直陪伴奮鬥一齊成長。多謝我中學學校的校長、老師、各位同學，多謝你哋嘅包容、支持、鼓勵。你哋令我一返到學校有一個舒適的環境❤️多謝你哋

Gigi緊接感謝唱歌學校老師及家人：

之後就係唱歌學校高晨維老師 和她幕後團隊，如果唔係你呢幾年嘅悉心教導同埋喺我參賽期間無償的指導，我唔會有今日的成績，多謝您，您永遠永遠都是我的老師。😭❤️ 最後要多謝的是一直支持我的家人們，所有一直支持我嘅粉絲們，每次不分天氣時間都等我支持我，我真的很感動，你哋嘅支持係我繼續奮鬥嘅動力，多謝你們，多謝所有人。

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她在最後表示：

我知道一定有漏左多謝既人，

用言語表達亦不是我擅長的，日後我會盡力做好每一個表演，用行動黎報答你哋對我既支持🙏 年紀輕輕說話已十分得體。