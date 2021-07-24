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【食物保存】屋企停電雪櫃食物驚變壞全部唔要得？　食安中心教3招確保食物安全

食用安全 14:12 2021/07/24

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食安中心教3招確保雪櫃食物安全。

雖然香港停電不常見，但萬一遇上惡劣天氣如打風或設備故障，仍有機會因停電而導致雪櫃無法製冷。到底假如雪櫃無法製冷，裏面的食物是否等於全部都變壞要掉棄？食安中心就教大家3招如何在雪櫃不運作時，確保雪櫃內的食物安全！

1. 勿打開雪櫃門

停電期間，不要打開雪櫃門及冰格。這樣有助延長維持適當貯存溫度的時間，以免細菌在攝氏4度至60度的危險溫度範圍內迅速生長。

如雪櫃及冰格門保持關閉，雪櫃可安全保存食物2至4小時。如全滿的冰格，可保存48小時；半滿的冰格則可保存24小時。

2. 電力恢復後遵從「4小時 / 2小時原則」處理食物

有潛在風險的食物，如肉類、海產、蛋類、奶類、乳製品、切開的水果及熟食，如果置於攝氏4度至60度的時間：

  • 少於2小時=應立即冷藏或使用
  • 超過2小時但少於4小時=應立即使用
  • 超過4小時=棄掉

食安中心提醒切勿以試吃來判斷食物可否安全食用，因為食物的味道或氣味未必會變壞。如果不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。

另一方面，可在室溫下貯存的食物較不易壞，若存放在雪櫃或冰格內，即使停電也未必要丟進垃圾桶。

在停電時通常保存得較好的食物有高酸性食品（例如芥末、番茄醬、果醬、醃菜）、某些加工食品（例如花生醬、牛油、麵包）及大部分乾製食品。

3. 日常確保雪櫃保持合適溫度

日常可在雪櫃內放置專用嘅溫度計，確保冷凍格處於攝氏4度或以下，冰格則為攝氏零下18度或以下。

另外冰格應常備冰塊同冰墊，令冰格保持常滿，有助維持溫度。

同場加映：隔夜菜硝酸鹽含量及不宜放入微波爐翻叮食物

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責任編輯：羅嘉欣

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