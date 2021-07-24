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【港隊加油】 江旻憓奮戰惜無緣4強哽咽「對不起大家」　團體賽力爭好表現

社會 14:58 2021/07/24

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江旻憓打入8強已創香港劍擊隊奧運最佳成績。

東京奧運7月23日正式揭幕，江旻憓今日（24日）出戰重劍項目，今早先後擊敗秘魯及波蘭選手，惟在8強惜敗俄羅斯選手Murtazaeva Aizanat，8強止步，惟已創下香港劍擊隊奧運最佳成績。她在賽後接受香港傳媒訪問，一開始已頻道歉，形容「對不起大家」，又指自己「打得不好」，又稱聽到現場傳媒的支持，令她十分感激。

點擊圖片回顧今早江旻憓賽事情況：

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【港隊賽果】 港隊重劍代表江旻憓惜敗無緣晉身4強　已創香港劍擊隊奧運最佳成續【不斷更新】

江旻憓賽後表示，「對不起大家，我打得不好；對不起，真的可以更好」。她指，一開始很緊張，第二場比較放鬆，第三場時太放鬆，不夠興奮。她亦提到，自己左右手是有分別，未準備好攻擊就太快打了出去，然後又不夠果斷。

她續指，其實已經適應場地以及場地的氣氛，希望可以在團體賽表現得更好，期待其他香港運動員有更好的表現。她又表示，自己在比賽中都聽到香港傳媒為她打氣，她十分感激。

她表示，根據自己的過去經驗，一般而言第一場是打得比較差，不過今次8強比賽自己比較心急，是自己做得不好的地方。

被問到有何說話對家人或者支持者分享，她哽咽表示，「多謝大家的支持及鼓勵，收到好多祝福，我會再打得更好!」。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋、曾卓鋒

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