【聲夢傳奇】為愛徒炎明熹受攻擊平反　歌唱老師寄望Gigi：令香港樂壇重建昔日光輝

炎明熹（Gigi）在本周一（7月19日）晚舉行的《聲夢傳奇》總決賽成大贏家，個人橫掃三個大獎，炎明熹的歌唱老師高晨維見愛徒有此成績，亦當場感動落淚。

高晨維在個人社交平台撰長文，回憶炎明熹在決賽前的心情及所受的壓力：

越近決賽前夕，其實Gigi嘅壓力已經大到爆煲，網上嘅種種輿論壓力，新聞、網民、節目導師、評審，你一言我一語；喺電視上，大家幾乎再睇唔到嗰個喺台上享受唱歌嘅Gigi，大家嘅批評係嚟得幾咁隨心所欲，而唔知道一句隨心所欲嘅說話，影響力係有幾大。 決賽前一日，我全程陪住Gigi綵排，再將每一個細節同Gigi調整，但發覺總有啲咩唔對路！當日，我收到好多朋友嘅打氣說話，想我代佢地同Gigi講，我終於發現問題所在！

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賽前調整心情

於是高晨維在賽前細心向Gigi分析：

我同Gigi一齊坐喺觀眾席，好似以前咁，捉住佢隻手（當時係未濕嘅），我同佢講：「Gigi呀，你知唔知你而家最需要做嘅係咩呀？ 你呢，一開始好似裝咗半杯好靚嘅清水咁嚟到呢個比賽，慢慢開始，有啲人幫你加啲靚茶葉，你由一杯清水變左一杯靚茶，跟住又有人同你加啲靚咖啡粉、再之後觀眾網民再加咗好多五顏六色嘅料落呢杯水度，呢杯水都忘記咗本身係一杯清水，好多顏色好豐富，但係太滿喇，佢再裝唔落，成個杯都負荷唔到。 聽日就決賽，我地不如今日就將呢個杯嘅野倒返哂出黎先，我地用呢個帶有色彩嘅杯，加返啲清水落去。一陣上到台，任何人嘅意見都忘記佢，再多嘅說話都拋開佢，做返Gigi最擅長嘅一件事，聽音樂，將聲音同音樂溶為一體，大家最鍾意嘅Gigi，其實就係最直接、最真誠、最喜歡唱歌嘅Gigi，亦係最感動人心嘅Gigi。 如果你感動到自己、感動到別人，咁，如果有人批評你個別呢一句嗰一句嘅小瑕疵，咁可能，連批評嗰個人自己都忘記咗咩係喜歡音樂欣賞音樂，音樂喺某個程度之上本來就唔應該具批判性，人性化嘅演繹先至做到”The perfect imperfection.”」

▲ （取自IG）

為愛徒平反

高晨維指，Gigi當晚決賽做到最直接、最真誠地唱歌：

Gigi係一個傳奇，事實證明，一個真正值得人喜愛嘅人，就係咁簡單，咁自然而然，而又咁努力同踏實，一步步去寫下每一個里程碑。

另外，因為Gigi父母都身內地內地，其「雙非」身份亦成被攻擊的原因。高晨維稱：

希望大家可以繼續帶著呢份純真去愛護佢、支持佢，好好保護呢一顆心不被世俗所污染，好好唱好佢嘅歌，好好咁繼承一代又一代喺香港具代表性嘅前輩歌手，成為令香港樂壇重建昔日光輝的一份子。 Gigi嘅出身成就咗一個不靠運氣、不靠背景只靠真材實料努力而成功嘅佢！ 我地都為佢感到十分驕傲，正所謂：「出生喺邊度我地無得揀，但係行到去邊度？依然係每一個人嘅選擇，同為選擇而付出嘅一切。」如果仲有人竟然再故意去用負面言詞評論呢一個16歲少女嘅背景，呢啲人實在極度可恥。

最後她分享當晚的小事

換一換個氣氛，上面太嚴肅左啲，小後記分享： 我知我知，大家都知，當晚我喊得好淒厲，嗰種百感交雜係非筆墨所能形容，經歷一次，可能你比我喊得更利害！😆 不過亦都可能，未去到呢一步你已經頂唔順放棄咗。我喊呢樣野就大家都知，我想分享嘅當然係大家唔知嘅一幕‼️就係喺我喊得非常淒厲嘅時候，有一雙又大又溫暖嘅手突然搭住我雙手安慰我！！！🤭估下係邊個～～真係要估下先呀～～！！！👀 成個比賽播出足足半年，Hugo係唯一一個我完全無同佢講過嘢嘅人！竟然去到最後一日我先第一次面對面同佢講嘢，而佢竟然係喺我完全失控呢一刻安慰我嘅人！我啲學生到底去左邊呀～～～～ 雖則當時我因為實在太激動，完全都睇唔清楚Hugo近距離個樣，唯一記得佢誠懇嘅眼神！各位朋友，這種福利，很想要吧！！😋😋 好喇，其實仲有好多話想講，消失左半年，俾我講返夠本都得掛！決賽嗰晚我差啲心臟病發架喇～ 黎緊又聲夢二，我真係要睇下心力負唔負荷到先得～～～～😮‍💨

而《聲夢傳奇》另一位學員冼靖峰（Archie）亦是高晨維的學生，她表示之後也會分享有關冼靖峰的比賽點滴。

同場加映：鍾柔美與姚焯菲專訪