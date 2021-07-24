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【空氣污染】環保署預測未來兩日空氣污染嚴重　8個地區達「甚高」水平

社會 15:59 2021/07/24

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環保署監測站錄嚴重水平。（陳國峰攝）

環保署自昨日（23日）起持續錄得比正常為高的空氣污染水平。環保署預測今日（24）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重水平」，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。截至下午3時，環保署一般監測站及路邊監測站均錄「嚴重水平」。

【酷熱天氣】天文台發出酷熱天氣警告　料本港今日天氣酷熱局部地區有驟雨。詳情即看：【下一頁】

空氣質素健康指數。（環保署）

受熱帶氣旋煙花外圍下沉氣流的持續影響，本港今日天氣酷熱，吹微風，不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。高區域背景污染水平的氣流正在影響本港，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，預料一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨。環保署預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

空氣質素健康指數。（環保署）

同場加映，空氣污染可誘發哮喘，即看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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