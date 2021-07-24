【空氣污染】環保署預測未來兩日空氣污染嚴重　8個地區達「甚高」水平

▲ 環保署監測站錄嚴重水平。（陳國峰攝）

環保署自昨日（23日）起持續錄得比正常為高的空氣污染水平。環保署預測今日（24）稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重水平」，未來兩日空氣污染仍會處於較高水平。截至下午3時，環保署一般監測站及路邊監測站均錄「嚴重水平」。

【酷熱天氣】天文台發出酷熱天氣警告 料本港今日天氣酷熱局部地區有驟雨。詳情即看：【下一頁】

▲ 空氣質素健康指數。（環保署）

受熱帶氣旋煙花外圍下沉氣流的持續影響，本港今日天氣酷熱，吹微風，不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。高區域背景污染水平的氣流正在影響本港，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

根據香港天文台預測，預料一股西南氣流會在下周為華南沿岸帶來驟雨。環保署預料在此之前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

▲ 空氣質素健康指數。（環保署）

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責任編輯：曾卓鋒