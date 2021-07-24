【禁毒行動】警方展開反毒品行動　巡查西頁遊船河熱點

▲ 西貢分區人員今日（24日）上午聯同水警東分區、東九龍總區衝鋒隊、東九龍總區機動部隊及警犬隊人員展開代號「冠場」（WINSCORE）的反毒品行動，於西貢遊船河熱點進行巡查。（警方提供）

每年六至十月都是香港的遊船河旺季，西貢更是其中一個水上活動熱點，不少巿民，特別是年輕人，都會前來遊玩及進行不同的水上活動。為阻止有不法份子本著年輕人追求刺激及貪新鮮的心態向他們提供毒品，西貢分區人員今日（24日）上午聯同水警東分區、東九龍總區衝鋒隊、東九龍總區機動部隊及警犬隊人員展開代號「冠場」（WINSCORE）的反毒品行動，於西貢遊船河熱點進行巡查，並向巿民派發防罪單張、宣傳毒品禍害及呼籲巿民「向毒品說不」。警方亦提醒巿民進行水上活動時應緊記注意水上安全，避免樂極生悲。

另外，警方留意到最近有騙徒於網上以出租船隻為藉口行騙，當收取訂金後便失去聯絡。 警方提醒巿民於選購相關服務時，應加倍留神，選擇一些有信譽的商戶，以免受騙及蒙受損失。

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），巿民於表列處所（例如派對房間） 舉行社交聚會時，必須根據第599F章採取所需的特定措施及以指明的運作模式運作。上述規例亦適用於船隻，當巿民租用船隻舉行社交聚會時，須遵守相關規例。參與活動的巿民亦需留意《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），亦可瀏覽「2019冠狀病毒病專題網站」，以獲取最新資訊，避免誤墮法網。

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責任編輯：曾卓鋒