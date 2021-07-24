【蜜蜂來襲】藍灣半島窗邊驚現巨型蜂巢　戶主直呼恐怖：上空突然好多飛蟲

▲ 藍灣半島住戶窗邊驚現巨型蜂巢。

藍灣半島上空驚現極多蜜蜂！有藍灣半島住戶表示，發現上空突然很多蜜蜂，窗外甚至有巨大蜂巢，非常恐怖。

▲ 戶主已打去管理處問。

藍灣半島住戶於網上群組「藍灣半島小社區」發文，指在藍灣內園上空，突然有好多飛蟲，相信是蜜蜂。同時發現窗外有蜂群疑似想在窗外築巢，大呼：

密密麻麻，好恐怖

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

戶主又指，自己已打去管理處問，管理處回覆指之前都有住戶有類似情況，不過由於簷蓬不可以讓蜜蜂成功築巢，所以當蜜蜂發現不能成功築巢後，自己幾日後會走。

雖然蜜蜂幾日後就會走，不過仍有不少住戶擔心：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問時表示，只是有大批蜜蜂在窗口位置集結的話，一日之內出現如此情況並不出奇，估計蜜蜂可能受天雨或其他天氣因素影響，需找尋有遮擋的地方逗留。

他續指，

通常如不騷擾蜜蜂，牠們不會去有人的地方，所以應為誤闖。

陳澤森提醒，

處理蜜蜂有一定危險，最好還是聯絡專業的滅蟲公司到場處理。

陳澤森又稱，所有蜂種都有針保護自己，如被蜜蜂針螫傷，患處會紅腫，如對蜜蜂敏感，或會出現抽筋，嚴重有機會休克。不過，蜜蜂屬益蜂，採花粉會帶動植物繁殖，只要關窗不打擾牠們，是不會被螫傷，他勸諭切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可以找養蜂人士協助。

根據食環署資料顯示，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方提供有關服務。如一旦發現家中出現蜂巢，事主需自行聯絡私人滅蟲公司要求協助。

有清潔公司莊臣集團與本地蜂農推行「拯救本地蜂」保育計劃，幫助拯救誤闖民居築巢的蜜蜂，再送到本地養蜂場交由蜂農照顧，從而生產本地蜂蜜，一般處理蜜蜂巢的收費約為600至800元不等。計劃負責人洪先生表示，希望市民為保育蜜蜂出一分力，合力帶蜜蜂回到大自然。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣