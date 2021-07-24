【東京奧運】歐鎧淳明日出戰100米背泳預賽　乒乓混雙黃鎮廷杜凱琹組合8強迎戰法國選手

▲ 歐鎧淳明天（25日）出戰女子100米背泳預賽。（資料圖片）

東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。TOPick新聞緊貼奧運，為港隊打氣，不斷更新港隊重點賽事最新結果。

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【東京奧運】港隊派46人出戰東京奧運 一文看清港隊代表周末賽程 【不斷更新】

7月25日焦點將會落在第四次代表香港參與奧運、泳將歐鎧淳，將於明日（25日）出戰100米背泳初賽。另外，焦點亦落在首次出戰奧運乒乓球男單、今日力戰7局後勝出比賽晉身次圈的林兆恒，明日將會面對印度選手。

乒乓球混雙方面，今日（24日）輕取對手殺入8強的黃鎮廷/杜凱琹組合，明日將會迎戰法國選手。如成功擊敗對手，將會出戰明晚舉行的4強比賽。另外，黃鎮廷、林兆恒、杜凱琹及蘇慧音明日亦會分別出戰男子及女子單打次圈賽事。

今屆奧運將是滑浪風帆最後一次採用RS:X板種比賽，本港明日將會分別有鄭俊樑及陳晞文出戰男子及女子滑浪風帆RS:X比賽。另外，洛雅怡將出戰女子激光鐳射型單人艇。

女子單人雙槳港將洪詠甄今日在復活賽中以次名衝線，明日將會出戰女子單人雙槳半準決賽，爭入準決賽。

即看7月25日（星期日）港隊參賽運動員及項目：

早上10時：洪詠甄（女子單人雙槳半準決賽）

早上11時：鄧俊文/謝影雪（羽毛球混雙D組分組賽；對手為王懿律/黃東萍（中國）)

早上11時05分：鄭俊樑（男子滑浪風帆RS:X頭3場）

早上11時05分：洛雅怡（女子激光鐳射型單人艇頭兩場）

下午2時05分：陳晞文（女子滑浪風帆RS:X頭3場）

晚上6時07分：歐鎧淳（女子100米背泳初賽第3組）

時間待定：林兆恒（乒乓球男單次圈；對手為Gnanasekaran Sathiyan（印度））

時間待定：黃鎮廷/杜凱琹（乒乓球混雙8強；對手為Lebesson Emmanuel/YUAN Jia Nan（法國））

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記者：曾卓鋒